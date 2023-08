Huawei a dévoilé HarmonyOS NEXT, le système d’exploitation qui dit définitivement adieu à Android

Huawei a dévoilé le système d’exploitation HarmonyOS NEXT lors de la conférence des développeurs qui s’est tenue en juillet dernier. Le nouvel OS annonce le futur de la compagnie dans le domaine de la téléphonie.

Le géant chinois a profité de la HDC 2023 pour présenter la future évolution de son système d’exploitation pour mobiles, HarmonyOS NEXT. Les participants ont pu prendre en main le nouveau système sur un Huawei Mate40 Pro et sur une tablette MatePad. D’après Huawei Central, HarmonyOS NEXT et HarmonyOS sont pour l’instant identiques.

HarmonyOS NEXT représentera une évolution vraiment décisive du système d’exploitation dans le sens où elle abandonnera complètement la comptabilité avec les APK Android. En pratique, cela signifie qu’elle ne sera plus capable du tout d’installer d’applications Android, comme c’est le cas avec HarmonyOS 4. C’est la raison pour laquelle le géant chinois a présenté l’OS aux développeurs : ces derniers ont la charge de créer un écosystème d’applications natives pour cette alternative à Android et iOS. Or l’écosystème d’applications HarmonyOS compte actuellement peu de développeurs et d’applications natives.

Huawei compte bien surpasser Android avec HarmonyOS NEXT

La compagnie est si confiante en l’avenir de son nouveau système d’exploitation et dans sa nouvelle ligne de smartphones, que l’un de ses responsables a déclaré à un membre du réseau social Weibo que « dès l’année prochaine, le nombre d’utilisateurs (développeurs) qui passeront à HarmonyOS NEXT dépassera les 100 millions ». Est-ce une projection réaliste ou simplement de l’optimisme béat ?

Le fait est que Huawei se heurte à l’obstacle majeur qu’est l’absence des applications Google sur ses nouveaux smartphones. La compagnie est victime depuis 2020 de l’embargo imposé par Washington qui l’empêche de proposer les applications Google Maps, Gmail et tous les services de Google devenus indispensables aux utilisateurs occidentaux. Si les ventes de ses smartphones en Europe comme aux États-Unis sont neurasthéniques, les clients chinois sont, fort heureusement pour la firme, restés fidèles à la marque et garantissent son succès commercial.