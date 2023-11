Google Home devient plus polyvalent et efficace grâce à une bonne dose d’Intelligence Artificielle

Google Home intègre une fonctionnalité très utile basée sur l’IA en même temps qu’une plus grande compatibilité avec la majorité des appareils connectés.

Si pratique qu’elle soit, l’application Google Home n’offre pas non plus des capacités très étendues aux utilisateurs désireux de contrôler tous les aspects de leur maison connectée. Le blog Google Nest Community annonce que « Google Home et Nest lancent de nouvelles mises à jour et améliorations » qui faciliteront la gestion de votre maison intelligente, avec « davantage de commandes dans l’application Google Home et de puissants outils d’automatisation » dans l'interface Web, mais aussi sur mobiles.

Google Home supportera une plus grande variété d’appareils connectés, qu’il s’agisse des capteurs de qualité de l’air, des ampoules connectées ou bien même des ventilateurs, dont la rotation et la vitesse seront « directement contrôlables dans l’application Home », ou encore de consulter d’autres données provenant des capteurs de votre maison depuis l’application. La firme met également l’accent sur l’automatisation, qui permet d’effectuer des actions autrement inaccessibles depuis l’interface actuelle de Google Home.

Google Home facilite le contrôle de votre foyer connecté grâce à l'IA

Un exemple ? Lorsque la caméra connectée détecte qu’un paquet vient d’être livré, l’événement déclenche un enchaînement d’actions et envoie des notifications personnalisées aux membres de votre foyer informé. Cette fonctionnalité est encore en preview, et nécessite de « mettre les mains dans le cambouis », dans l’éditeur de scripts, mais permet de jouir du plein potentiel de votre maison connectée. Google a cependant trouvé le moyen de simplifier la programmation de vos appareils.

Google met l’Intelligence Artificielle au service de la domotique en facilitant la création de scripts. Au lieu de devoir taper des lignes de code, il est désormais possible de s’adresser à l’éditeur en langage naturel grâce à une fonctionnalité expérimentale appelée « Aidez-moi à écrire [un script] ». Google mentionne ainsi qu’il sera possible d’ordonner à l’IA de « fermer les stores et d’allumer les lumières au coucher du soleil », et le modèle de langage générera « un script d’automatisation que vous pourrez personnaliser et appliquer à votre maison, sans nécessiter d’expertise technique ». Cette fonctionnalité est disponible dès maintenant dans Google Home pour le Web.