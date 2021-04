Un ingénieur fabrique la plus grande Nintendo Switch fonctionnelle au monde !

La Nintendo Switch est visiblement trop facile à perdre pour certains. C'est en tout cas l'avis de cet ingénieur américain, qui a décidé de construire une Switch modèle géante totalement fonctionnelle !

Décidément, les consoles Nintendo inspirent les bidouilleurs et les ingénieurs de tout bord depuis ces dernières semaines. Un développeur a par exemple prouvé qu'il était possible de miner des Bitcoins avec une GameBoy, tandis qu'un Youtubeur a réussi l'exploit de transposer le film Tenet sur des cartouches de GameBoy Advance SP.

La création insolite du jour nous vient du Tennessee aux États-Unis. Michael Pick, qui se qualifie comme étant un “ingénieur occasionnel“, a décidé de créer de toute pièce une Nintendo Switch au format XXL. Une chose est certaine, le concepteur a eu la folie des grandeurs. Sa Switch est 650% plus grosse que le modèle standard et ses mensurations sont impressionnantes : 177,8 cm de long pour 76,2 cm de haut et 30 kg sur la balance !

Prévoyez une remorque si vous souhaitez partir en vacances avec. “J'aime vraiment la Nintendo Switch. C'est petit, c'est portable… mais c'est vraiment facile à perdre, et pour moi c'était un problème. J'ai donc décidé de résoudre ce problème en fabriquant quelque chose d'un peu plus grand, et juste un peu difficile à perdre”, assure Michael Pick.

Cette Nintendo Switch est énorme… et fonctionnelle !

Comme en témoigne la vidéo, le travail fourni par l'ingénieur en herbe est impressionnant, cette Switch XXL étant une réplique parfaite de sa petite sœur. Mais le concepteur est allé bien plus loin, puisque cette Switch géante est parfaitement fonctionnelle. En effet, chaque bouton répond au doigt et à l'œil. Pour rendre cela possible, Michael Pick a tout simplement caché la Switch et les véritables Joy-Con sous les panneaux de bois. Et grâce à plusieurs servomoteurs et des circuits imprimés en 3D, les commandes effectuées sur les boutons géants sont retransmises aux Joy-Con classiques. Le signal vidéo est assuré par un simple câble HDMI, entre la console et l'écran 4K intégré.

Et comme l'explique Michael Pick, il est possible de jouer avec un contrôleur Nintendo Switch Pro ou une manette de GameCube si vous n'avez pas l'amplitude suffisante pour toucher tous les gros boutons. Plutôt que laisser sa création prendre la poussière dans son garage, le vidéaste a décidé d'offrir cette Switch gigantesque à l'hôpital pour enfants de St Jude, situé à Nashville. Une belle initiative.