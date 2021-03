Nintendo Switch Pro : une sortie en 2021 et du 60 FPS pour les anciens jeux ?

La Nintendo Switch Pro continue de faire parler d'elle. On doit la rumeur du jour au leaker réputé NateDrake, l'une des premières sources à avoir évoqué l'existence de la console. Selon lui, la Switch Pro pourrait arriver en fin d'année 2021 et offrir un meilleur framerate sur les anciens jeux Switch.

Ces dernières semaines, les rumeurs autour de la Nintendo Switch Pro se sont multipliées. Nous avons par exemple appris récemment que Nintendo travaillerait sur de nouvelles manettes pour résoudre le problème des Joy-Con Drift. En outre, la console pourrait embarquer un écran OLED 4K.

L'information du jour est à attribuer à l'insider NateDrake, connu pour avoir diffusé les premiers renseignements sur la Switch Pro. D'après le leaker, la console devrait être annoncée et lancée cette année. Il reste toutefois prudent sur ce point, la pandémie et la pénurie de semi-conducteurs pouvant facilement bouleverser les plans du constructeur nippon.

Un Game Boost comme sur la PS5 ?

Si tout va bien, la console devrait faire son entrée durant les fêtes de fin d'année, moment propice pour lancer une nouvelle console. En outre, NateDrake précise que la Switch Pro proposera une fonctionnalité similaire au Game Boost que l'on retrouve sur la PS5. Pour rappel, cette fonctionnalité permet de profiter d'une définition en 4K, le tout en 60 images par seconde sur certains jeux PS4.

NateDrake ne précise pas quels seront les apports de ce Game Boost de la Switch Pro, mais affirme seulement que la console donnera un coup de pouce aux anciens jeux Switch via une meilleure définition et un meilleur framerate. L'occasion de pouvoir arpenter à nouveau les plaines d'Hyrule dans Zelda Breath of The Wild dans de meilleures conditions. D'après lui, cette fonctionnalité ne sera pas compatible avec l'ensemble des jeux Switch.

Enfin, le leaker s'attarde sur la rumeur de la compatibilité DLSS 2.0 de Nvidia sur la Nintendo Switch Pro. D'après ses informations, le DLSS 2.0 sera uniquement disponible en mode Docké. Vous l'aurez compris, il convient de prendre l'ensemble de ces renseignements avec des pincettes, faute d'avoir une déclaration officielle de Nintendo. Mais compte tenu de la multiplication des fuites et des rumeurs au sujet de la Switch Pro, peut-être que Big N se décidera à prendre la parole prochainement.

Source : ResetEra