Nintendo Switch : Pokemon Snap, Star Wars Republic Commando, voici les jeux d’avril 2021

Vous ne savez plus à quoi jouer sur votre Nintendo Switch ? Tous les mois, la rédaction de Phonandroid vous propose sa sélection des meilleurs jeux sur le point de sortir sur la console portable. Vous y retrouverez également la liste complète des titres disponibles dans les jours à venir.

Si les consoles Nintendo ne possèdent pas la puissance de ses concurrentes, elles bénéficient d'une ludothèque unique qui a forgé la réputation de la firme. Depuis les années 1980, les licences à succès s'enchaînent au sein des studios nippons, capables de lancer des titres fondateurs pour les générations à suivre. Microsoft ne s'y est d'ailleurs pas trompé en tentant de racheter l'entreprise avant la sortie de Xbox, souhaitant allier l'expertise de développement à la puissance de son hardware.

Mais il n'y a pas que les jeux Nintendo qui sortent sur la Switch, dernière-née des écuries japonaises. De nombres studios indépendants tirent profit des spécificités de la console pour proposer des mécaniques de gameplay que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Chaque mois, ce sont ainsi de multitudes de titres qui valent le détour qui apparaissent sur le Nintendo Store. Comme il n'est pas toujours simple de s'y retrouver, on vous propose un récap des jeux disponibles dans le mois à venir.

New Pokémon Snap

C'est la grosse sortie de ce mois d'avril. Suite du premier opus sorti en 1999 sur Nintendo 64, le jeu reprend la formule de son prédécesseur en proposant de photographier des Pokemon vivant à l'état sauvage. À bord de votre véhicule, vous devrez vous approcher discrètement de ses créatures pour leur tirer le meilleur portrait possible. Les nostalgiques de l'époque seront ravis de découvrir les nouvelles fonctionnalités implémentées, tandis que les néophytes tomberont sous le charme de l'île aux multiples surprises. New Pokémon Snap sera disponible le 30 avril.

Star Wars Republic Commando

On reste dans la nostalgie avec ce jeu sorti en 2005 sur PC, qui bénéficie donc aujourd'hui d'un portage sur Switch, mais aussi sur PS4. Le joueur incarne le chef d'une escouade d'élite composé de 4 soldats, chacun avec des spécificités bien distinctes. Le titre se situe entre les opus cinématographiques 2 et 3, alors que la Galaxie entre dans une guerre impitoyable. Republic Commando est assurément un des jeux les plus appréciés par les fans de la saga, et la sortie prochaine de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+ est l'occasion idéale de se replonger dans ce FPS des années 2000. Sortie prévue le 15 avril.

Poison Control: Contaminated Edition

Dans Poison Control, dont la direction artistique ressemble à s'y méprendre à celle de Persona 5, vous explorez Belles Hells, une terre en proie à un mal inconnu. Il est de votre devoir de purifier les âmes qui errent, aidé de votre fidèle acolyte Soul Mate. Un jeu de tir très fun au scénario prenant, qui sortira le 13 avril prochain.

La liste complète des sorties Nintendo Switch d'avril 2021