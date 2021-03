Tenet de Christopher Nolan porté sur… une Game Boy Advance

Tenet de Christopher Nolan vient d’être porté sur Game Boy Advance. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une sortie officielle, mais bien d’un petit exploit qu’a voulu réaliser un Youtubeur. Si le résultat est… particulier, on ne peut que saluer la beauté du geste.

Si Christopher Nolan tombe un jour sur cette vidéo de Bob Wulff, il a toutes les chances de faire une syncope. En effet, le Youtubeur s’est donné comme défi de diffuser le blockbuster du réalisateur britannique sur… une Game Boy Advance SP, l'une des ancêtres de la Switch.

Dans une longue vidéo, le Youtubeur explique sa méthode et surtout les défis à surmonter pour arriver à un tel résultat. Il affirme qu’une cartouche de Game Boy Advance ne peut contenir que 30 minutes de vidéo au maximum pour que celle-ci soit lisible. Il lui a donc fallu cinq cartouches pour arriver à porter le film en entier.

Tenet en 120p/6FPS

Oubliez l’iMAX et la 4K, puisque Tenet sur GameBoy adopte une définition de 192 x 128 pixels. C’est peu, mais assez pour reconnaître l’image. Oubliez également les 24 images par seconde, puisqu’ici, il a dû se contenter de six images par seconde. Dernier point intéressant, le logiciel utilisé accélère la vidéo par défaut, selon Bob Wulff.

C’est sans doute la pire façon possible de regarder Tenet, ou n’importe quel autre film, d’ailleurs. Un petit défi qui amuse et qui montre que placer un blockbuster de 2020 sur une console de 2001, c’est possible. Certes, les concessions sont grandes et ça nécessite beaucoup de travail pour pas grand-chose, mais c’est un défi relevé haut la main.

Notons que lire des vidéos sur la petite portable de Nintendo n’est pas vraiment une chose inédite. Aux Etats-Unis, c’était même une pratique commerciale avec Game Boy Advance Video. A l’époque, la marque Majesco distribuait des épisodes de séries animées comme les Tortues Ninjas, Sonic X ou Kim Possible sur des cartouches. Deux films d’animations ont également eu le droit à ce traitement, à savoir Shrek et Gang de Requins. Bien entendu, l’image était de mauvaise qualité (en 240p) et le marché n’a jamais pris. Bob Wullf n’a rien inventé avec Tenet…