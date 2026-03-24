Neuralink permet à cet homme paralysé de jouer à World of Warcraft sans jamais toucher un écran

Un vétéran britannique paralysé du cou joue à World of Warcraft sans jamais toucher un écran. Cent jours après son implant Neuralink, il décrit une expérience qui tient de la science-fiction. Et pourtant, c'est son quotidien.

Les interfaces cerveau-ordinateur fascinent depuis des décennies. Neuralink, la startup spécialisée dans les implants cérébraux, a franchi plusieurs étapes marquantes ces dernières années. Un premier patient avait joué aux échecs par la pensée, une première historique qui avait bouleversé les certitudes sur les limites de cette technologie. Les essais cliniques se poursuivent depuis, avec des résultats de plus en plus spectaculaires.

Les progrès s'accélèrent à chaque nouveau patient. Un deuxième patient Neuralink avait ensuite dominé Counter-Strike 2 par la pensée, repoussant encore les frontières de ce que l'implant N1 permettait d'accomplir. Jon L. Noble, vétéran de l'armée britannique paralysé du cou, est l'un des derniers participants aux essais cliniques de la startup. Il vient de partager son témoignage après 100 jours avec sa puce cérébrale.

Un patient joue à World of Warcraft sans souris ni clavier 100 jours après son implant Neuralink N1

Dans un post publié sur X, Jon Noble décrit une chirurgie étonnamment rapide. Une petite incision, une anesthésie générale, et un robot a placé 1 024 fils ultra-fins dans son cortex moteur. Il était rentré chez lui dès le lendemain, et sa cicatrice était déjà quasi invisible à J7. Dès la deuxième semaine, l'implant a été couplé à un MacBook. En quelques minutes, il déplaçait déjà un curseur par la pensée. À la troisième semaine, il naviguait, cliquait et tapait entièrement par la pensée, décrivant cette progression comme aussi naturelle qu'apprendre à faire du vélo.

Le jour 80 a marqué un tournant. J. Noble a lancé World of Warcraft pour la première fois en contrôle mental total. Les premiers raids lui ont semblé maladroits, mais la synchronisation entre son cerveau et l'implant s'est rapidement installée. Il explore désormais le monde d'Azeroth à pleine vitesse, sans jamais toucher une souris ou un clavier. Son témoignage a suscité des milliers de messages de personnes handicapées, de joueurs et de scientifiques, tous fascinés par les perspectives que cette technologie ouvre. Le projet Neuralink rappelle que l'objectif principal reste de redonner de l'indépendance aux personnes paralysées. Pour Jon, après seulement 100 jours, c'est déjà une réalité.