Un écran LTPO 2.0 pour le OnePlus 10 Pro, Huawei dévoile le P50 Pocket, c’est le récap’

OnePlus confirme sur Sina Weibo que le OnePlus 10 Pro sera équipé d’un écran LTPO 2.0, des employés d’Apple, Google et Amazon démissionnent de leur emploi dans la tech pour se consacrer aux cryptomonnaies, Huawei présente officiellement son premier smartphone pliable à clapet, le P50 Pocket, c’est le récap’ du jour.

Un affichage plus fluide pour les OnePlus 10 Pro

À quelques semaines de la présentation officielle des OnePlus 10, le PDG et cofondateur de la marque chinoise vient de révéler sur Sina Weibo que la version Pro de la future gamme sera équipée d’un écran LTPO 2.0. Cette nouvelle technologie permettra aux OnePlus 10 Pro d’offrir un affichage plus fluide. La firme chinoise pourrait lancer sa nouvelle gamme dès le 5 janvier 2022 pour prendre de l’avance sur les Galaxy S22 de Samsung dont la sortie est prévue en février.

Lire : Le OnePlus 10 Pro est équipé d’un écran LTPO 2.0, c’est officiel

Le monde des cryptos a le vent en poupe

Une enquête du New York Times vient de révéler qu’après les investisseurs institutionnels, le grand public et les grandes entreprises, c’est au tour des employés d’Apple, Google ou encore Amazon de se lancer dans le monde des cryptos. “[…] C’est un peu comme les années 1990 et la naissance d'Internet. C'est si tôt, si chaotique et tellement plein d'opportunités” déclare un ancien cadre chez Google. Les salariés de ces géants de la technologie seraient de plus en plus nombreux à quitter leur emploi dans la tech pour participer à la construction du web 3.0.

Lire : De nombreux employés Google, Amazon et Apple démissionnent pour se lancer dans les cryptomonnaies

P50 Pocket : un écran géant dans un format compact

Huawei vient d’annoncer officiellement le P50 Pocket, le premier smartphone pliable à clapet de la marque. On découvre un écran géant de 6,9 pouces offrant une définition de 2790 x 1188 pixels et un taux de rafraichissement 120 Hz dans un format compact de 75,5 mm une fois replié. Le smartphone sera équipé d’une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide 40 W. Équipé d’un SoC Snapdragon 888, le smartphone ne sera malheureusement pas compatible avec la 5G. Le P50 Pocket, pour l’instant réservé au marché chinois, sera disponible à partir de 1247 euros et devrait être un excellent photophone.

Lire : Huawei présente le P50 Pocket, un smartphone pliable à clapet qui va faire mal au Galaxy Z Flip 3