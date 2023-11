Acheter légalement des données privées sur les militaires coûte 10 centimes d’euro

Une étude montre à quel point il est facile et peu cher d'acheter des informations personnelles concernant des militaires en activité. Tout est parfaitement légal, et les données sont parfois très privées.

Vous connaissez les courtiers en données ? Ce sont des entreprises privées dont le travail consiste à récolter des informations personnelles sur tout le monde puis à les revendre à qui en fait la demande. Elles se basent pour cela sur les données accessibles publiquement le plus souvent (navigation Internet, réseaux sociaux, sites d'achats en ligne…), mais font aussi des déductions en fonction de ce qu'elles possèdent sur vous. C'est déjà effrayant dit comme ça, mais ça peut l'être bien plus.

Une recherche menée par l'Université Duke aux États-Unis, en Caroline du Nord, montre que vous pouvez acheter des infos concernant des militaires en activité, leurs familles ou des vétérans avec quelques centimes en poche. En un an, les chercheurs ont contacté 12 entreprises de courtage en données et se sont procurés celles de dizaines de milliers de membres des armées. Le prix ? Entre 10 et 30 centimes d'euro par personne. Avec ça, vous vous offrez le nom, l'adresse postale, le mail, l'âge, les éventuelles affiliations politiques ou religieuses, les informations de santé, les loisirs, les revenus ou encore la présence ou non d'enfants au sein du foyer.

Les sociétés de courtages de données vendent des informations très privées sur les militaires sans poser de question

Quand on voit ce qu'il est possible d'acheter, on comprend pourquoi des pays interdisent la vente de certaines données. Mais les équipes de recherche sont allées plus loin encore. Elles se sont fait passer pour des acheteurs étrangers, avec une adresse IP les localisant à Singapour et un nom de domaine en .asia. Normalement, les sociétés auraient dû a minima vérifier leur identité. Absolument pas. Elles ont vendu leur produit comme à n'importe qui.

Comme le souligne Hayley Barton, l'un des co-auteurs de l'étude : “[…] acheter ces données était parfaitement légal, et c'était parfaitement légal pour les courtiers de les vendre. N'importe qui avec une adresse mail peut faire exactement la même chose”. Le secteur rapporte environ 400 milliards de dollars par an actuellement.

Source : Gizmodo