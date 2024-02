NASA : les astronautes peuvent se faire opérer à distance depuis la Terre

Dans une avancée révolutionnaire pour la chirurgie spatiale, des chirurgiens basés sur Terre ont réussi à contrôler à distance un robot pour réaliser une simulation chirurgicale à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Cet exploit, marquant la première intervention de ce type en orbite, ouvre des horizons prometteurs pour la médecine à distance.

Alors que la Station Spatiale Internationale se prépare à passer le flambeau, Starlab, fruit d'une collaboration entre Voyager Space et Airbus, avec le soutien de SpaceX, se profile à l'horizon comme la digne héritière de cette icône de l'exploration spatiale. Ce nouveau joyau de la technologie, destiné à ouvrir de nouvelles voies pour la recherche et le tourisme spatial, s'apprête à être lancé, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère dans l'utilisation commerciale de l'espace. Dans ce contexte de transition et d'innovation, l'ISS continue de servir de plateforme inestimable pour des expériences scientifiques avant-gardistes.

Parmi ces expériences, l'une des plus révolutionnaires vient de se dérouler : des chirurgiens sur Terre ont contrôlé à distance un robot pour réaliser une simulation chirurgicale à bord de l'ISS. Cette prouesse technique, impliquant le robot spaceMIRA, démontre le potentiel immense de la télémédecine dans les environnements les plus extrêmes, comme l'espace. Ce développement prometteur s'inscrit dans un contexte plus large d'expérimentations menées sur la station, visant à préparer l'humanité aux conditions de vie sur d'autres planètes, comme en témoignent les recherches sur la gestion des températures extrêmes et les systèmes de support de vie en faible gravité.

Une première dans l'espace : des chirurgiens sur Terre contrôlent un robot à bord de l'ISS

L'opération, orchestrée depuis le siège de Virtual Incision à Lincoln, Nebraska, a vu six chirurgiens se relayer pour manœuvrer spaceMIRA, un robot doté d'une caméra et de deux bras mécaniques équipés respectivement de pinces et de ciseaux. Cette expérience, d'une durée de deux heures, a consisté à appliquer des techniques chirurgicales standards sur un tissu simulé composé de bandes de caoutchouc. Le succès de cette opération malgré un délai de communication de 0,85 seconde entre la Terre et l'ISS témoigne de la précision et de la fiabilité de cette nouvelle technologie.

Cette intervention historique ne démontre pas seulement la faisabilité des opérations chirurgicales à distance dans l'environnement exigeant de l'espace, mais envisage également de transposer cette technologie dans des régions isolées sur Terre. L'opération réussie de spaceMIRA à bord de l'ISS symbolise une avancée significative dans la technologie médicale. Celle-ci a le potentiel d'offrir des soins chirurgicaux essentiels lors de missions spatiales de longue durée, telles que celles prévues pour Mars, et d'améliorer l'accessibilité des soins de santé dans les zones reculées de notre planète.

Source : CNN