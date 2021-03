Un datacenter OVH part en fumée, Lidl sort une nouvelle smartwatch, le récap de la semaine

OVH est frappé par un incendie ravageur, Lidl agrandit sa gamme de smartwatch, les constructeurs dévoilent la liste des smartphones compatibles avec Android 12, voici le récap de la semaine !

Le web français a été lourdement impacté par l’incendie qui a ravagé les datacenters strasbourgeois d’OVH cette semaine. De nombreux sites sont toujours hors-ligne à l’heure actuelle, et le resteront encore pendant quelques jours. L’actualité a également été marquée par la première photo du Huawei P50, ou plutôt de sa protection en verre, qui révèle un design très arrondi. Hasard ou non, on connaît également la liste des smartphones qui seront compatibles avec la mise à jour Android, dont le P50 ne fait évidemment pas partie. Enfin, on a fait la connaissance de la nouvelle smartwatch de Lidl, à peine plus chère que la première.

Voici la liste des smartphones compatibles avec Android 12

Android 12 est actuellement en bêta, et nombreux sont les utilisateurs qui attendent avec impatience son lancement officiel. Les constructeurs ont annoncé la liste de leurs smartphones compatibles, afin que chacun puisse vérifier qu’ils auront bien accès à la mise à jour. Du côté de chez Google, tous les Pixel du 3 au 5 auront droit à l’upgrade. Les OnePlus 7 à 9 y auront aussi accès, ainsi que tous les Xiaomi Mi 10. Samsung propose également une large gamme d’appareils compatibles, allant du A51 au tout récent Galaxy S21. De nombreux smartphones milieu de gamme pourront eux aussi la télécharger. Vous pouvez retrouver la liste complète dans notre article ci-dessous.

Lidl lance sa seconde smartwatch

Et encore un produit Lidl qui s’attaque aux grandes marques. Après le lancement sa smartwatch Silvercrest, l’enseigne enrichit sa gamme avec la Silvercrest Move, une montre connectée plus complète que sa petite sœur vendue à 65 €. Au programme : calcul du nombre de pas et des calories brulées, analyse du sommeil et rappel pour la prise de médicaments. Comme toute autre smartwatch, l’écran tactile affiche l’heure, la date, la météo, les notifications, les appels et des applications. Elle est disponible depuis le 11 mars en magasin.

Les premières infos sur le design du Huawei P50 sont là

La voilà, la première photo du Huawei P50. Enfin presque, puisqu’il s’agit en réalité de la protection en verre qui viendra le recouvrir. Celle-ci nous indique néanmoins que les bords inférieurs et supérieurs sont quasiment absents et que le design semble très incurvé. Pour l’heure, les diverses sources indiquent la sortie de 3 modèles : un P50 classique, ainsi qu’un P50 Pro et Plus. Ces derniers devraient être équipés d’un processeur Kirin 9000 gravé en 5 nm. Embargo oblige, les utilisateurs vont devoir faire leurs adieux à Android, qui sera très probablement remplacé par Harmony OS.

Un incendie ravage le datacenter OVH de Strasbourg

C’est sans doute la plus grosse actu de cette semaine. Vous n’êtes sûrement pas passé à côté, OVHcloud a été victime d’un grave incendie dans son datacenter strasbourgeois. Autant dire que les dégâts sont de taille : avec le SBG2 entièrement détruit ainsi qu’une partie du SBG1, ce sont de plus de 3 millions de sites qui ont été impactés par l’accident. Fort heureusement, on ne déplore aucun blessé. En revanche, les répercussions sont énormes : plusieurs clients ont déjà indiqué avoir perdu la totalité de leurs données, à l’instar des certains serveurs du jeu Rust. L’incendie pourrait avoir été causé par un dysfonctionnement de l’onduleur, censé justement éviter ce genre de catastrophe. Dans la foulée, Octave Klaba, PDG d’OVHcloud, a dévoilé son plan de relance pour les datacenters endommagés. Les premiers d’entre eux seront progressivement remis en marche d’ici le 21 mars. Il faudra attendre le 25 mars que le SBG3 soit entièrement fonctionnel. Les choses se compliquent pour le SBG2, totalement perdu dans les flammes : aucune date n’a été annoncée.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, la rédaction a mis la main sur l’Asus Rog Flow X13, un PC ultraportable dont la puissance n’a d’égale que sa polyvalence. On apprécie son écran d’excellente facture, ainsi qu’un son de très bonne qualité comparé à la concurrence. Seule ombre au tableau, sa webcam 720p qui aurait mérité une meilleure résolution. Comptez 1499 € pour le modèle seul. Le Rog Phone 5, de son côté, propose un design intelligent et une charge vraiment rapide au service d’une expérience gaming optimale. Sa maniabilité est toujours son point faible, ainsi qu’une partie photo laissant un peu à désirer, surtout pour un smartphone à 799 €. Enfin, l’Oppo Find X3 Pro éblouit par son design intelligent et son écran très lumineux. On constate une amélioration au niveau de l’autonomie, contrairement à une partie audio qui aurait mérité mieux, à l’instar du zoom optique et numérique. Prix de la bête : 1149 €.