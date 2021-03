Lidl s’attaque à l’Apple Watch avec une smartwatch à 65 €

Lidl s'apprête à lancer une nouvelle smartwatch. Ce 11 mars 2021, l'enseigne allemande commercialisera en effet la Silvercrest Move, une montre connectée équipée d'un GPS. Destinée aux sportifs, la montre Bluetooth sera proposée au prix de 65€. Sans surprise, l'accessoire se veut une alternative abordable aux incontournables Apple Watch. Elle se distingue par une autonomie de 45 jours.

Fin novembre 2020, Lidl a lancé sa première montre connectée sous la marque Silvercrest. Sobrement baptisée SFW220, cette Apple Watch low cost embarque un podomètre, un outil de mesure de l'activité physique et d'analyse du sommeil. Elle était vendue à seulement 39,99€.

Dès le jeudi 11 mars 2021, Lidl enrichira sa gamme d'accessoires Silvercrest avec la Silvercrest Move, une seconde smartwatch plus sophistiquée. L'enseigne allemande vient en effet de publier un premier visuel publicitaire de la montre sur son site web. Cette image dresse la liste des fonctionnalités intégrées à la montre.

Voici la Silvercrest Move, une montre connectée Lidl avec 45 jours d'autonomie

Comme sa prédécesseur, la Silvercrest Move permet de calculer le nombre de pas et les calories brulées de son porteur. La montre est surtout dédiée aux personnes pratiquant une activité physique. On y trouve aussi un outil d'analyse du sommeil et une fonction qui rappelle à l'utilisateur de prendre ses médicaments. Enfin, un moniteur cardiaque permettra de mesurer ses battements de coeur.

Evidemment, l'écran tactile affiche l'heure, la date, la météo, les notifications, les appels et des applications. Une application compagnon sera disponible sur Android et iOS.La Silvercrest Move est certifiée IP 68 (elle est donc étanche). Lild promet une autonomie en veille de 45 jours. C'est loin devant la concurrence, notamment les Apple Watch. Lidl proposera la montre connectée au prix de 64,99€ dès le 11 mars 2021 dans les magasins. Attention, la smartwatch sera proposée en quantité limitée. Seuls 14 000 exemplaires seront disponibles.

Ce n'est pas la première fois que Lidl casse les prix de l'électronique grand public. Au cours des derniers mois, l'enseigne a lancé une gamme d'objets connectés pour la domotique, un smartphone à 70€ et des écouteurs façon AirPods à 25€. Qu'attendez-vous de cet accessoire ? On attend votre avis dans les commentaires.