Le PCIe 7.0 est officiel, voici ce que ça va changer pour les performances de nos PC

Alors que le PCIe 6.0 s'apprête à débarquer sur de premiers équipements, le PCI-SIG dévoile les contours du PCIe 7.0.

Nous n'avons pas encore vu de matériel grand public compatible avec la norme PCIe 6.0 arriver sur le marché, que le Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG), qui s'occupe d'établir les normes PCI Express, annonce déjà son successeur, le PCIe 7.0. Pour rappel, il s'agit d'une technologie de connectivité qui permet les transferts de données très rapides entre les différents composants d'un appareil. Le PCI Express est un facteur important des performances des solutions de stockage, des équipements réseau et des GPU, notamment.

Comme à chaque nouvelle génération, le PCIe 7.0 vise à doubler la bande passante du standard précédent. On nous promet donc cette fois-ci des débits pouvant atteindre jusqu'à 512 Go par seconde (en bidirectionnel), contre 256 Go par seconde pour le PCIe 6.0, 128 Go pour le PCIe 5.0, et ainsi de suite, rapporte VideoCardz.

Le PCIe 7.0 va devoir attendre que le PCIe 6.0 s'impose

Dans le détail, le PCIe 7.0 prévoit jusqu'à 16 lignes PCIe, chacune d'entre elles prenant en charge une vitesse de 16 Go par seconde dans un seul sens. 16 lignes à 16 Go par seconde nous donne 256 Go par seconde, que l'on multiplie donc par deux puisque le transfert peut être effectué dans les deux directions, et on atteint bien les 512 Go communiqués.

Le PCIe 7.0 va contribuer à améliorer les performances de nos PC et autres dispositifs électroniques ayant recours à cette technologie. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Actuellement, le standard PCI Express le plus courant sur les composants modernes est le PCIe 5.0. Le PCIe 6.0 a été dévoilé en 2022, et son développement est encore en cours aujourd'hui. Les premiers matériels compatibles avec le PCIe 6.0 devraient arriver sur le marché fin 2025 au plus tôt, ou possiblement début 2026.

Autant dire que la norme PCIe 7.0 est encore loin d'être prête. Le PCI-SIG a partagé une note d'intention en officialisant la nouvelle norme, mais celle-ci ne sera pas disponible avant trois ans environ. L'organisme a par ailleurs confirmé être déjà au travail pour l'élaboration du standard PCIe 8.0. Rendez-vous dans six ans pour celui-ci ?