Envie d’explorer l’univers ? Baladez-vous aux confins du cosmos grâce à ce site vraiment époustouflant

Un site se propose de vous laisser explorer de façon interactive la carte de l'univers la plus détaillée à ce jour. L'interface, semblable à une sorte de Google Maps, vous laisse zoomer à l'envi jusqu'aux limites des capacités des télescopes actuels. Un voyage fascinant qui risque bien de vous occuper des heures durant.

Sur Phonandroid, on ne manque pas de parler régulièrement des dernières découvertes sur l'espace. Le tout avec force d'images dès que cela s'y prête. Or, il est désormais aussi possible de faire vous-même des découvertes intéressantes en vous baladant dans l'une des cartes interactives du cosmos les plus complètes à ce jour.

Cette carte, mise en ligne par l'université américaine Caltech, dans le cadre de son étude Cosmic Evolution Survey, rassemble quelques 1,5 To de données – dont les dernières images en provenance du télescope spatial JWST. Il est possible de s'y perdre des semaines durant tant le dataset est massif. Et pourtant, cela risque de vous surprendre : cette carte ne couvre en réalité que 0,54 degrés au carré du ciel observable.

Comment accéder à cette carte ultra-détaillée du cosmos ?

Soit même pas l'équivalent d'une goutte d'eau à l'échelle de ce que l'on peut observer depuis la Terre. Il n'empêche, on y trouve quand même pas moins de 800 000 galaxies, et une quantité innombrable d'étoiles de catégories et à des distances variées. Qui nous en apprennent énormément sur la formation de l'Univers, sur les phénomènes comme les lentilles gravitationnelles, les trous noirs.

Mais aussi la formation du système solaire et de notre planète elle-même. La carte est disponible en cliquant sur ce lien. Pour réellement en tirer le maximum on vous recommande d'utiliser les filtres en haut à droite de la vue. Celle-ci permet d'activer l'imagerie de divers instruments, comme le NIRCam (les images du JWST), des vues RGB en couleurs réelles et autres options.

Une option vous permet également d'entourer les objets intéressants. Avec la possibilité de cliquer ce qui vous donne un ID qui vous permet de trouver plus d'informations et d'images brutes sur l'objet en question. On peut aussi changer le contraste et la luminosité, entre autres, pour rendre l'identification de certains objets faints plus facile.