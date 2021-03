Dévoilé lors du CES 2021, et toujours dans un esprit d'innovation grandissant, le ROG Flow X13 d'Asus est un véritable bijou de technologie. Cet ultraportable de 13,4 pouces a pour particularité de proposer en option un eGPU surpuissant, le ROG XG Mobile, qui se dote de plusieurs fonctionnalités très intéressantes, mais qui profite surtout d'une puce mobile RTX 3080.

Le CES 2021 a été l'occasion pour Asus de dévoiler plusieurs innovations. Après la nouvelle itération du Zenbook Duo que nous vous avions présenté il y a quelques semaines, voici une nouvelle gamme de laptop pour les joueurs au format ultraportable : les ROG Flow X13 offre le moyen possibilité d'accueillir un eGPU, le ROG XG Mobile, lequel permet de booster sensiblement les performance du PC. Aucune concession sur les composants pour du gaming ultra-nomade. Nous avons pu mettre la main sur le ROG Flow X13 en édition Supernova, la version la plus haut de gamme, et nous vous proposons un test complet de ce qui, pour nous, ressemble au laptop gamer parfait.

Prix et disponibilité

Le ROG Flow X13 est disponible en plusieurs versions différentes selon votre budget :

le bundle Supernova que nous avons eu en test est proposé à 3 499 €

que nous avons eu en test est proposé à le ROG Flow X13 seul est proposé à partir de 1 499 € . Il intègre un écran 120Hz, un Ryzen 7 5800HS et 16Go de ram LPDDR4x

est proposé à partir de . Il intègre un écran 120Hz, un Ryzen 7 5800HS et 16Go de ram LPDDR4x de son côté le ROG XG Mobile existe en deux versions, la première incluant une RTX 3070 est proposée à 999 €, tandis que la seconde qui offre une RTX 3080 est vendue 1 999 €.

Fiche technique du Rog Flow X15

Asus Rog Flow X13 Écran - dalle IPS 13,4'' tactile à revêtement brillant

- WQXGA (3840 x 2400 pixels)

- 16:10 ou FHD+ (selon versions)

- 60hz ou 120hz (selon versions)

sRGB : 116 %

Dimensions 29,9 x 22,2 x 1,58 cm Poids 1,4 kg CPU AMD Ryzen 9 5980HS GPU Nvidia GTX1650 Max-Q (eGPU 3070 ou 3080) Mémoire vive 16 ou 32 Go LPDDR4X (selon version) Stockage 1 To Autonomie - 6/7h en performances maximales

- 10h/11h en économie d'énergie

- adaptateur 100 W fourni (charge complète en 1h15) Connectique ROG Flow X13 - 2 x USB-C

- 1 x USB-A

- 1 x HDMI 2.0

- 1 x mini-Jack 3,5mm TRRS

- 1 x ROG XG port Connectique ROG XG Mobile - 4x USB A 3.0

- 1x HDMI 2.0

- 1x Displayport 1.4

- 1x Ethernet

- 1x SLOT SD Connectivité - Wi-Fi 6 802.11 (ax)

- Bluetooth 5.0

Notre test complet de l'Asus Rog Flow X13 en vidéo

Contenu de la boite : la taille, ça compte !

Commençons par le commencement. Asus nous a fourni ici le kit Bundle intégrant l'eGPU. On se retrouve donc avec une “énorme” boite, qui en contient deux, en réalité. La première renferme évidemment le Flow X13, ainsi que son câble d'alimentation et son transformateur délivrant une puissante recharge de 100w. La seconde boite intègre de son côté l'eGPU, ainsi que le câble d'alimentation de ce dernier.

Design et connectiques du laptop : Finitions au top

Au premier abord, ce laptop semble très similaire à tout ce que la concurrence peut proposer. Une coque noire en aluminium aux motifs striés rappelle l'univers gaming de la marque, tout en restant dans une sobriété qui conviendra à toute personne cherchant un laptop puissant et design, sans pour autant arborer un look « gamer » trop prononcé. En bas, à gauche de la coque externe, se trouve un petit encart aux reflets irisés arborant le logo de la marque ainsi que la mention « Supernova » qui correspond au nom de l'édition du Flow X13 que nous avons ici entre les mains.

Côté dimensions, le laptop est petit, fin et léger. 30 centimètres de long pour 22,2 centimètres de large et seulement 1,58cm d'épaisseur. Le tout dans un poids très léger de seulement 1,3 kg.

Sur la tranche gauche, nous retrouvons un port combiné mini-Jack 3,5 mm TRRS permettant de connecter un combo micro/casque, une prise HDMI 2.0 et un connecteur « ROG XG Mobile Interface » protégé par une petite trappe caoutchouc. Il s'agit en fait d'un déport PCIe propriétaire, qui permet de brancher l'eGPU.

La tranche droite abrite le bouton d'extinction et d'allumage de l'ordinateur, bouton qui sert également de capteur d'empreinte digitale (pour le déverrouillage avec Windows Hello). On y profite également d'un port USB 3.1, ainsi que d'un connecteur USB type C permettant la recharge et le transfert de données. Et pour finir, on trouve un petit espace dédié à l'extraction d'air.

Le dessous de l'appareil est typique de ce que nous avons l'habitude de voir sur ce genre d'ultraportable : deux entrées d'air permettent de refroidir l'ensemble, et deux ouvertures latérales sont dédiées à la diffusion du son stéréo.

Lorsque l'on ouvre le capot, on se retrouve face à une confortable dalle tactile de 13,4 pouces dont nous détaillerons les caractéristiques un peu plus loin dans le test. Cette dernière est encadrée de bords fins de 4 mm sur les côtés. La tranche supérieure quant à elle mesure 0,8 mm. Si elle est légèrement plus épaisse, c'est pour abriter deux micros, ainsi qu'une webcam proposant une résolution malheureusement faible de 720p. Sur la partie basse, on retrouve un généreux clavier de type « chiclet » rétroéclairé en blanc. Celui-ci propose 3 différents niveaux de rétroéclairage : le premier correspond au mode éteint, le deuxième au niveau moyen, et le troisième au niveau maximum. Sa puissance est d'ailleurs largement satisfaisante de jour comme de nuit pour consulter son clavier. La frappe est fluide et agréable et l'espacement de 3 mm entre chaque touche limitera amplement les erreurs lors de la saisie de texte.

Juste en dessous dudit clavier, vous retrouverez un trackpad multitouch de 11 cm de long par 6,1 cm de large, bien suffisant et confortable à l'utilisation. Dernier point, le ROG Flow X13 bénéficie d'une charnière « ergolift » permettant de le replier dans les deux sens : grâce à elle, vous pouvez l'ouvrir en sens inverse et le poser sur une table pour, par exemple, regarder des films, ou encore l'utiliser à la verticale comme une tablette. Loin d'être nouvelle, cette petite technologie offre une grande adaptation du produit à votre utilisation, et rend l'expérience bien plus agréable.

Dès la première prise en main, on sent qu'on est face à un produit premium extrêmement bien fini et tout aussi agréable à l'oeil qu'entre les mains. Son design est des plus agréables et l'appareil respire aussi bien la fiabilité que la solidité. Note personnelle : après de nombreux tests de laptop sur le site, il m'est très rarement arrivé d'avoir été séduit à ce point par un produit.

Design et connectiques de l'EGPU : vous le vouliez, vous l'avez

Deuxième partie, mais pas des moindres, l'eGPU, qui constitue finalement le point phare de ce Asus ROG Flow X13. Côté design, ce dernier reprend dans l'absolu l'ensemble des codes du laptop. Cependant, la coque ici est en plastique (de très bonne facture). Sur la face avant, on retrouve un câble permettant de se connecter au port « ROG XG Mobile Interface », ainsi qu'une large zone d'extraction d'air. La face gauche n'offrira rien de particulier, si ce n'est un « pied rétractable », qui maintient l'eGPU en position verticale. Pour finir, sur la tranche droite se trouve une zone rétroéclairée en rouge qui abritera un ventilateur.

Côté dimensions, cet eGPU mesure 20,7cm de large par 15,6cm de long, le tout pour une épaisseur de 2,9cm et un poids de “seulement” un kilogramme. Le tout permet de garder sur soi cette extension lors d'une utilisation nomade.

C'est en fait à l'arrière de l'eGPU que tout se passe. Pour commencer, vous disposez évidemment d'un socket destiné à loger la prise secteur, qui vous permettra d'alimenter l'appareil. Mais Asus n'a pas été maigre en connectique. On a ainsi accès à 1 port Ethernet, 2 ports vidéo (un HDMI 2.0 et un Displayport), et pas moins de 4 ports USB-A 3.0. Mention spéciale au lecteur de carte SD placé sur le dessus de l'appareil.

Comme vous pouvez le constater, cet eGPU n'est pas seulement là pour améliorer les performances graphiques du ROG Flow X13, mais se présente en fait comme une extension complète de la carte mère du laptop, permettant de la sorte de compléter toutes choses indisponibles sur le laptop directement.

Écran : à 60 Hz de la perfection, mais ASUS a prévu le coup

Maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet. Le ROG Flow X13 propose une dalle tactile IPS au fini brillant de 13.4 pouces, dalle qui offre une résolution WQUXGA de 3840 pixels de large par 2400 pixels de haut. Cette dernière couvre 116% de l'espace colorimétrique sRGB et 85% du spectre DCI-P3. Elle bénéficie en outre de la certification « Pantone Validated », qui vous assurera une fiabilité entre les couleurs affichées à l'écran et vos impressions. Parfait pour les graphistes !

Finalement le seul « souci » de cet écran reste son taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. On sera donc limité à 60 images par seconde, ce qui peut sembler léger pour les joueurs les plus exigeants. Cependant, Asus a prévu le coup : lors de l'achat, vous pourrez opter pour une dalle FHD+ bénéficiant d'un rafraîchissement de 120 Hz.

Dans l'absolu, cet écran est à deux doigts de la perfection. La restitution est bonne, les couleurs vives et pures, tandis que les contrastes saisissants rendent l'utilisation au quotidien vraiment agréable. Les détails, eux aussi, sont absolument bluffants, tout ça grâce à l'écran 4K. Il est très rare de découvrir un si bon écran sur un laptop d'une si petite taille, tant et si bien que le seul défaut que nous arrivons à lui trouver est sa fréquence qui pourra sembler un peu faible pour jouer à des jeux exigeants du type tir à la première personne.

Un petit point sur la partie tactile de cet écran : c'est aujourd'hui une technologie totalement maîtrisée par Asus. La dalle répond instantanément et prend en charge les multiples gestures habituelles sur Windows 10 en tactile. Combiné à la charnière « Ergolift », vous pouvez pleinement prévoir d'utiliser cet ordinateur en guise de tablette ultra puissante.

Son : excellent, rien à redire

Les deux haut-parleurs situés de part et d'autre du laptop proposent un son de très bonne facture. Évidemment, nous sommes là sur deux haut-parleurs de 1 W : ne vous attendez donc pas à des basses transcendantes. Cependant, l'ensemble est très bien équilibré, même à plein volume. Nous n'avons ressenti aucune saturation lors de nos différents tests, et l'écoute est très agréable. De plus, les fréquences sont bien équilibrées, sans qu'une prenne le pas sur l'autre.

Comparé par exemple au son du Zenbook Duo 2021 que nous vous avions présenté récemment et dont la partie audio était signée Harmann Kardon, le son ici bénéficie d'un équilibrage bien mieux maitrisé, rendant l'écoute quasi irréprochable au regard des matériaux utilisés.

Hardware

Avant d'attaquer la partie matérielle, nous souhaitions vous prévenir que nous sommes là face à un PC embarquant ce qui se fait de mieux en termes de hardware mobile. Aucune concession n'a été faite sur ce laptop une fois l'eGPU connecté (si ce n'est la webcam 720p…). L'Asus ROG Flow X13 est équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 5980HS. Soit le processeur AMD le plus puissant pour un laptop à ce jour. 8 cœurs, 16 threads, fréquencé à 3 GHz et pouvant monter à 4,8 GHz en mode boost, le tout pour un TDP (comprenez ici « la dissipation de chaleur » résultante) de 35 W seulement. Ce monstre est assisté de 32 Go de mémoire vive LPDDR4X fréquencée à 4266 Mhz, tandis que la partie graphique est assurée par une puce Nvidia sous technologie Turing, la GTX 1650 Max-Q , qui offre 4 Go de mémoire GDDR6.

Comme vous le voyez, la partie graphique de base offre de jolies performances pour un laptop, qui vous permettront de jouer à de nombreux titres en qualité graphique moyenne. Comme ces benchmarks le montrent, il reste assez puissant pour permettre de jouer à plus de 30 FPS sur Battlefield 5 en 2K. En version mobile est sans eGPU, vous pourrez très aisément faire du graphisme, un peu de 3D et un peu de jeux vidéo, sans trop avoir de souci au niveau des performances.

Mais c'est lorsque vous intégrez le ROG XG Mobile à l'ensemble que le ROG Flow X13 libère son plein potentiel. Ce dernier est équipé d'une version mobile d'une Nvidia RTX 3080 dotée de 16 Go GDDR6 de mémoire vidéo dédiée. Si cette version mobile de la RTX 3080 est certes 50% moins puissante que son homologue destinée aux ordinateurs de bureau, elle n'en reste pas moins la puce graphique mobile la plus puissante du marché. Elle vous permettra de profiter pleinement de tous vos jeux en haute définition, mais également de bénéficier de performances impressionnantes pour du montage vidéo. Vous pouvez d'ailleurs relier deux écrans supplémentaires via cet eGPU pour un plus grand confort d'utilisation.

Asus a fait le choix très pertinent de déporter la puissance graphique, ce qui permet, d'une part de conserver un design et une portabilité à toute épreuve, sans faire trop de compromis sur la partie graphique lorsque l'eGPU est déconnecté, mais d'autre part de limiter la chauffe interne dans le laptop.

Si cela peut sembler anecdotique, limiter la chauffe permettra, en plus de vous rassurer sur l'utilisation de votre ordinateur, de lui offrir une longévité accrue sur le long terme, puisque l'ensemble des composants seront soumis à de moins fortes températures. De plus, vous pourrez par exemple laisser le dock en sédentaire chez vous, afin de bénéficier de meilleures performances à domicile et y connecter tous les périphériques souhaités. De quoi presque rapprocher ce ROG Flow X13 d'un très bon PC de bureau, l'encombrement de la tour en moins.

Les résultats en jeu sont très satisfaisants : sur Cyberpunk 2077 par exemple, le laptop seul réussit à gérer le jeu en qualité basse avec une résolution 2K de 2560 par 1600 et maintenant son framerate aux alentours de 25/30 FPS. Une fois le ROG XG Mobile connecté, le jeu passe en 4k/50FPS avec les graphismes en mode élevé. De quoi se faire plaisir sans rencontrer le moindre ralentissement !

Pour finir, un petit point sur le stockage disponible. Quelle que soit votre configuration, vous bénéficierez d'un téraoctet de stockage en SSD NVME M.2. C'est le strict minimum à ce jour pour une utilisation quotidienne et sans souffrir du poids toujours plus élevé des fichiers, dossiers et logiciels que nous utilisons.

Autonomie et recharge

Le Asus ROG Flow X13 est équipé d'une batterie de 62 Wh qui offre, selon Asus, une autonomie de 10 heures de visionnage de vidéo (en local). Côté recharge, l'adaptateur secteur est capable de fournir une recharge de 100 w.

Lors de nos tests, en utilisation polyvalente, ce qui intègre du jeu vidéo, de la navigation web, et du stream vidéo, la batterie a tenu 6 heures en performances maximales. Avec une utilisation moins gourmande et les paramètres d'alimentations réglés en économe, le ROG Flow X13 tient ses promesses et les dépasse de peu avec 10 h 36 d'autonomie, ce qui est très respectable.

Côté recharge, l'adaptateur secteur fourni permet de recharger de moitié la batterie en seulement 30 minutes. Il faudra un peu plus de 45 minutes supplémentaires pour charger les 30% restant, ce qui monte à une heure et quart une recharge complète. Une pause repas vous suffira donc pour repartir finir votre journée ce qui est un excellent point.

Notez qu'une fois branché au ROG XG Mobile, ce dernier fait également office de chargeur. Il vous permet donc de choisir entre transport de l'eGPU avec le laptop pour des performances optimales, ou transport du laptop et de son cordon d'alimentation seul pour plus de légèreté.

Conclusion : le meilleur laptop gamer, vraiment ?

Asus a réussi un tour de force sur ce ROG Flow X13 : offrir un ultraportable prêt à concurrencer les portables gamer plus standards et même, et titiller les tours gamer moyen de gamme. Design parfaitement fini, puissant, polyvalent, il est très difficile de lui trouver des points négatifs même en cherchant bien, si ce n'est la webcam qui offre une qualité en deçà de ce qu'on souhaiterait avoir aujourd'hui avec l’essor du télétravail.

Si le déport de puissance graphique peut en irriter certains, il n'en reste pas moins “la meilleure” solution permettant de combiner portabilité et puissance sans concession. Si vous êtes à la recherche d'un laptop polyvalent, fonctionnel et capable d'endurer les processus les plus lourds, vous avez là le modèle idéal que nous pouvons vous conseiller. Et si vous en avez les moyens, le ROG XG Mobile en option vous permettra de profiter pleinement de la puissance de votre appareil.