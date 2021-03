Incendie OVH : voici la liste des sites qui sont en panne

Cette nuit, l'hébergeur OVH a fait les frais d'un énorme incendie dans l'un de ses datacenters. Situé à Strasbourg, le centre répond désormais aux abonnés absents. De quoi toucher une bonne partie du Web français. Voici la liste des sites concernés par cette panne nationale.

OVH vient de perdre l'un de ses datacenters à cause d'un gigantesque incendie qui a eu lieu à Strasbourg. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, l'hébergeur a en effet la plus importante perte de serveurs de son histoire, l'opération d'extinction ayant au passage nécessité 101 sapeurs-pompiers et 43 véhicules plus tôt dans la matinée. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer à l'heure actuelle.

Néanmoins, de nombreux sites Web sont actuellement en panne. Si certains commencent à relever la tête, d'autres semblent avoir irrémédiablement perdu leurs données. Nous avons tenté de dresser une liste des sites qui sont concernés par cet incendie. Celle-ci se veut assez complète, il est bien évidemment possible que certains sites nous aient échappé. N'hésitez pas à les rajouter en commentaire si tel est le cas.

Voici donc la liste des sites touchés par l'incendie d'OVH à Strasbourg :

Abandonware France

Anti Discriminations

AS Saint-Priest

ASM Rugby

Candysan

Centre Pompidou

Coinhouse

Data.gouv.fr

Département des Hautes-Pyrénées

ENT Région Ile-de-France

Final Fantasy Ring

Gamergen

Generation-NT

Le Nouveau Détective

La MAIF (certains sites uniquement)

PureGaming.es

So Press

UPR

US Créteil Handball

Ville de Colmar

Au final, plusieurs centaines de sites sont ainsi concernés. Pour certains d'entre eux, la situation semble néanmoins se rétablir peu à peu. C'est notamment le cas pour le site du gouvernement data.gouv.fr ou de celui d'Abandonware France. Dans certains cas, ce sont l'accès aux mails qui n'est plus possible, mais le reste du site reste quant à lui opérationnel. Par ailleurs, quelques sites sont accessibles de manière très parcellaire, comme Le Nouveau Détective ou US Créteil Handball.

Enfin, l'incendie d'OVH ne concerne pas que les sites Web. Les auteurs du jeu d'aventure Rust ont également prévenu les joueurs qu'ils allaient devoir reprendre leur partie depuis le début, car toutes les données de sauvegarde ont disparu à cause de l'incendie. Quant à l'application CityScoot, elle semble elle aussi avoir été impactée.