Un bug de Windows 11 améliore les performances, Google traque les sites de téléchargement illégaux, c’est le récap

Deux tutos surprises et une belle performance pour Google : voici à quoi peut se résumer l’actualité de la veille. Après avoir améliorer les performances de l’explorateur de fichiers sur Windows et transformer votre carte SIM e-SIM, on vous parlera des sites de téléchargements illégaux qui ne parviennent à arriver jusqu’aux résultats Google.

Comment améliorer les performances de l’explorateur de fichiers grâce à un bug

Cela sonne comme une plaisanterie, mais c’est parfaitement réel. Alors que l’explorateur de fichiers a toujours été sujet à de légères latences, surtout lorsqu’il s’agit d’ouvrir un dossier volumineux, il semblerait qu’un bug de Windows 11 règle ce souci. Mieux encore, il est très simple à déclencher : il suffit de passer l’explorateur en plein écran puis de revenir rapidement en arrière, en s’aidant par exemple de la touche F11 de son clavier. Testé et approuvé par la rédaction.

Google supprime des millions de liens vers des sites pirates avant de les indexer

Il arrive régulièrement que Google annonce avoir désindexé des millions de sites de téléchargement illégaux de son moteur de recherche. Mais, parfois, la firme n’attend même pas que ces derniers se retrouvent dans ses résultats. Dans une lettre adressée au Bureau américain des brevets et des marques de commerce, on apprend ainsi que Google a supprimé plusieurs centaines de millions de liens avant même qu’ils n’apparaissent dans la moindre recherche. Résultats, ces sites enregistrent en moyenne 89 % de visites en moins. Une belle réussite pour les ayants droit.

Samsung permet de transformer votre carte SIM en e-SIM

C’était normalement Google qui était censé apporter cette fonctionnalité sur ses Pixel, c’est finalement Samsung qui lui a coupé la chique avec la dernière mise à jour One UI 5.1. Cette dernière ajoute en effet deux options sur les e-SIM : le transfert depuis un ancien appareil, et la conversion d’une carte SIM et à e-SIM. Toute la marche à suivre se trouve dans notre article ci-dessous.

