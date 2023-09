IFA 2023 : four, blender et friteuse, Ninja présente ses nouveautés gourmandes, voici nos préférés

A l’occasion de l’IFA, le spécialiste du petit-électroménager de cuisine dévoile de nouveaux produits pour préparer vos repas en intérieur ou à l’extérieur. Parmi ses nouveautés, un four pour cuire des pizzas et fumer des plats, une nouvelle friteuse sans huile et un mixeur portable. Voici nos préférés.

A l'occasion de l'IFA, salon berlinois de l'électronique grand public, nous avons rencontré la marque américaine Ninja. Celle-ci était présente pour présenter plusieurs produits à destination de la cuisine. Des produits technologiques assez avancés afin de rendre la préparation culinaire plus pratique. Nous avons sélectionné nos trois préférés.

Pour asseoir sa suprématie sur la friteuse sans huile, l’américain Ninja ne s’endort pas sur ses lauriers. Il dévoile un nouvel Air Fryer, l’AF 500. Il reprend le même design noir et chrome que l’AF400, mais avec un changement non seulement plus grand, mais aussi réaménagé. L’AF400 était l’une des premières friteuses sans huile bénéficiant de deux compartiments de cuisson, pour viande et légumes par exemple. Désormais, les deux bacs de 9,5 litres sont remplacés par un unique bac de 10,4 litres. On peut enfin cuire un gros poulet, un gigot ou un saumon entier par exemple.

Mais que faire si on veut cuire, à deux température ou temps différents, protéines et légumes ? Heureusement, Il y a deux résistances indépendantes et un intercalaire amovible. L’AF 500 se transforme ainsi en un gros AF400 modulable, avec notamment les fonctionnalités Crysp (240 degrés) ou Sync (cuissons synchronisées), disponible sur le modèle double bac. C’est toujours 65% plus rapide qu’un four traditionnel mais cela permet d'économiser 45% d’énergie.

Le four Ninja Woodfire cuit les viandes et « fume » comme les pros

Passons au deuxième produit de notre sélection. Avec ses origines américaines, la marque Ninja est l'un des grands spécialistes de la fumaison, une pratique incarnée dans son catalogue par la famille Woodfire. A l'occasion de l'IFA, celle-ci s’agrandit avec un four électrique qui vient accompagner le barbecue électrique.

Comme son nom l’indique, il s'agit d'un four, certes, mais d’extérieur. Plutôt que de passer des heures à allumer le charbon ou le bois, il démarre immédiatement avec sa prise secteur et il chauffe jusqu’à 370 degrés. La cuisson d’une pizza prend, par exemple, 2 minutes.

Et, comme le barbecue, le four Ninja Woodfire est équipé sur le côté d’un compartiment à granulés. Il sert à insérer des pellets de bois (un sachet inclus dans la boite) qui aromatisent viandes et préparations d’un délicieux fumet de bois. Nous vous conseillons de jeter un oeil sur nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook et YouTube Short) pour une présentation vidéo.

Ninja dévoile Blast, le blender qui s'emporte partout

Le dernier produit de notre sélection ne sert pas à cuire. Mais il pourrait bien apporter un peu de fraicheur à vos vacances, vos escapades outdoor, voire même vos séances de sport. Car rien de tel qu’un smoothie après l’effort pour rééquilibrer l’organisme en sels minéraux, vitamines et sucres. Malheureusement, se promener avec son mixeur en salle de sport peut vous attirer quelques regards amusés. Ninja pallie à cette frustration frugivore avec le Blast.

Le Blast ressemble à un blender classique : il mouline glaces et fruits/légumes comme un autre. Mais ce n’est pas un blender classique. Le Ninja Blast est équipé d’une prise USB type C en lieu et place de l'adaptateur secteur. La raison : il fonctionne avec une batterie qui autorise 15 mixages (DJ non inclu). Et elle se recharge avec le chargeur de votre smartphone. C'est très pratique.