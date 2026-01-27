Un bouton photo comme sur l’iPhone pour le Galaxy S26 ? Samsung l’a envisagé

Samsung a travaillé sur le développement d'un bouton photo pour le Galaxy S26, comme sur les derniers iPhone.

Quand Apple a introduit son nouveau bouton photo avec les iPhone 16, on savait qu'une telle fonctionnalité allait bientôt arriver sur les smartphones Android. L'image de marque de l'entreprise californienne est telle que ses concurrents cherchent systématiquement à imiter ses innovations. Les mobiles haut de gamme Oppo Find X8, Oppo Find X9 et Vivo X200 Ultra ont par exemple déjà intégré ce type de touche physique, qui permet de contrôler l'appareil photo sans avoir à manipuler l'écran tactile.

Samsung n'a pas encore succombé à cette tendance, mais on sait que le constructeur y a au moins sérieusement pensé. Sur le profil LinkedIn d'un ancien employé d'un fournisseur de Samsung, repéré par Android Authority, on apprend que cet individu a travaillé sur un “nouveau bouton d'appareil photo avec fonctionnalité de geste de balayage pour le Samsung Galaxy S26”.

Un bouton photo sur un futur smartphone Samsung ?

On sait qu'aucun des trois modèles de Galaxy S26 ne disposera d'une telle touche physique grâce aux nombreuses fuites qui nous ont révélé le design et les caractéristiques techniques des smartphones. Le projet n'a donc pas abouti, sans qu'on sache s'il s'agit d'une question de coûts de production, de délais de développement et d'intégration, ou tout simplement si Samsung a jugé que cette fonction ne vaut au final pas le coup. On peut en tout cas se demander s'il est possible de voir débarquer un bouton photo sur de futurs smartphones du constructeur, étant donné que l'idée a clairement été creusée.

Sur les iPhone, le bouton photo ne fait pas l'unanimité. De nombreux utilisateurs ne l'utilisent pas du tout, le trouvant trop compliqué à exploiter. Pire, ils l'activent parfois par erreur et lancent l'appareil photo sans le vouloir. Mais pour d'autres, il s'agit d'un atout bien utile qui permet de faire le point ou de zoomer de manière plus pratique qu'en passant par l'écran tactile avec une seule main.

Le dernier smartphone de Samsung à proposer un bouton physique pour les réglages photo était le Galaxy K Zoom, sorti en 2014. Il s'agissait d'un photophone basé sur le Galaxy S25, mais muni d'un téléobjectif rétractable au dos, offrant un zoom optique x10.