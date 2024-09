Le bouton photo de l’iPhone 16 va très vite arriver sur des smartphones Android

Oppo, Realme et Nubia préparent des smartphones Android équipés d'un bouton photo, comme sur l'iPhone 16. Et d'autres fabricants vont sans doute suivre la tendance.

On le sait, Apple est un initiateur de tendance. De nombreux fabricants de smartphones Android tentent de copier l'iPhone sur certains points, jusqu'à parfois vouloir imiter le Dynamic Island, qui est pourtant né d'une contrainte de design à l'origine. Nous ne sommes donc pas surpris de constater que l'iPhone 16 va également faire office de modèle à suivre pour certaines marques Android.

L'une des grandes nouveautés de tous les modèles d'iPhone 16 est l'intégration d'un bouton photo baptisé Camera Control. Celui-ci permet de déclencher l'appareil photo rapidement, mais surtout de prendre une photo ou une vidéo, de zoomer, de réaliser la mise au point, de régler l'exposition ou la profondeur de champ… le tout plus facilement qu'avec l'écran tactile lorsque l'appareil est tenu en mode paysage.

Android s'empare déjà de la mode du bouton photo

Une fonction bien pratique que nous n'allons pas tarder à voir arriver sur des smartphones Android. L'insider bien connu Ice Universe nous apprend que l'Oppo Find X8 sera équipé lui aussi d'un bouton photo du même genre. Celui-ci pourrait s'appeler Quick Button. Realme, qui appartient au même groupe qu'Oppo (BBK Electronics), a publié sur le réseau social chinois Weibo une vidéo d'un smartphone (pas encore annoncé) de la marque embarquant également ce type de touche.

Toujours sur Weibo, Ni Fei, président de Nubia, a officialisé la présence d'un bouton photo sur le prochain Z70 Ultra. Il évoque une fonction d'obturateur à deux niveaux, capable de faire la mise au point avec une demi-pression, puis de prendre la photo avec une pression complète. Reste à savoir si tous ces constructeurs seront en mesure de proposer un bouton photo aussi pratique et complet que celui intégré aux iPhone 16.

Ajoutons que le bouton physique dédié à la photo n'est pas nouveau dans l'industrie du smartphone. Le récent Xperia 1 VI de Sony dispose par exemple d'une touche du genre. Des mobiles HTC et Nokia en sont aussi pourvus. Mais nous parlons ici de marques qui ne sont plus du tout aussi populaires que par le passé et qui sortent des smartphones répondant à des besoins bien précis, ce qui n'est pas le cas des iPhone 16 ou Oppo Find X8.

