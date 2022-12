Un ancien de Tesla veut révolutionner le bateau avec un hors-bord électrique solaire

John Vo était un responsable de Tesla. Avec sa nouvelle compagnie, Blue Innovations Group, il a bien l’intention d’appliquer à l’industrie navale les recettes qui ont fait le succès de son ancienne entreprise. Au menu, énergie électrique et techniques de production innovantes.

L’ère du moteur thermique arrive à son terme, c’est un fait entendu. Il est pourtant une autre catégorie de véhicules très polluants qui mériterait l’attention des industriels : les bateaux. Blue Innovations Group est une société fondée par un ancien responsable de production de Tesla, John Vo. BIG s’apprête à présenter le R30, un hors-bord électrique innovant.

Dans un entretien accordé à Electrek, Me Vo évoque les raisons qui l’ont poussé à se lancer dans l’industrie navale : « les voitures électriques sont désormais un phénomène établi, mais les bateaux électriques pas du tout. Je veux apporter une révolution dans ce secteur ». La tête de pont de ce changement de paradigme serait le R30 : un hors-bord électrique, donc propre, mais performant et abordable, car produit en masse. Le design n’est pas en reste, avec un tableau de bord à deux écrans et un volant Yoke.

De nombreux détails de conception du hors-bord électrique R30 rappellent ceux de Tesla

Selon le PDG, « pour vraiment agir sur l’environnement, il ne faut pas fabriquer des bateaux à la dizaine. Il faut en faire des milliers ». Il compte donc emprunter les techniques de production de son ancien employeur. Adieu donc les coques en fibre de verre ou de carbone, et bonjour le tout aluminium. La batterie électrique d’une capacité de 221 kWh fait partie intégrante de la structure du bateau. Autant de nouvelles technologies permettront d’allonger la durée de vie du hors-bord.

Le R30 de BIG coûtera 300 000 $. Pour ce prix, vous jouirez de tout le confort qu’offre ce genre de véhicule. Des plateformes sont disposées tout autour du bateau pour entrer directement dans l’eau. Le toit de la cabine est rétractable pour capter les rayons du soleil et recharger la batterie. Les deux moteurs du R30, dont la puissance combinée est de 800 chevaux, lui permettent d’atteindre une vitesse de 72 km/h. La compagnie présentera un prototype lors du CES de Las Vegas, qui débute le 5 janvier prochain. Les premières livraisons du R30 devraient arriver au premier trimestre 2024.

Source : Electrek