Le prochain Assassin’s Creed se dévoile, Gigabyte se moque des cartes de Nvidia, c’est le récap

Gigabyte s’est gentiment moqué de la taille des nouvelles cartes graphiques de Nvidia, Matter est compatible avec 17 nouveaux appareils Amazon et le prochain jeu Assassin’s Ceed se montre, c’est le récap du 20 décembre 2022.

C’est l’heure du grand récap du 20 décembre 2022. Au menu aujourd’hui, un assistant vocal qui se démocratise de plus en plus, un constructeur qui se moque d’un autre pour la taille de ses produits et le prochain volet d’un jeu ultra populaire… sur mobile. Accrochez vos ceintures, c’est parti !

Gigabyte trouve les cartes de Nvidia trop grosses, mais en rit

Les dernières cartes graphiques de Nvidia sont grosses. Très grosses. Tellement grosses que bon nombre d’utilisateurs ont été obligés de racheter un boîtier pour y mettre leur RTX 4080 ou 4090. Une situation qui amuse le constructeur Gigabyte. Sur Twitter, il publie une image de ce qui ressemble de loin à l’un de ses produits en version XXL (un système de ventilation, en réalité). Pour accompagner ce visuel, il écrit « nous sommes en 2042 et vous devez d'embaucher des ouvriers du bâtiment pour installer votre RTX 8090 Ti ». La blague est drôle. On rappelle que Gigabyte produit des RTX custom basées sur les GPU de Nvidia, donc aucune animosité.

Lire – GeForce RTX : Gigabyte se moque de la taille des cartes graphiques de Nvidia

17 appareils deviennent compatibles avec Matter

Matter est une norme qui permet l’interopérabilité des services connectés pour la maison. Cela donne la possibilité d’utiliser des produits de marques différentes ensemble. Amazon a aujourd’hui rendu dix sept de ses produits compatibles avec la norme. Un premier bond de géant pour la société, qui intervient juste après la même action de la part de Google. Cependant, il ne s’agit que de la phase 1 pour la firme qui aimerait aller encore plus loin dans un futur proche.

Lire – Amazon Echo : 17 appareils deviennent compatibles avec Matter, juste après ceux de Google

Le prochain Assassin’s Creed fuite sur la toile

Ubisoft prévoit de sortir beaucoup de jeux Assassin’s Creed dans les prochaines années. L’un d’eux se nomme Jade se passe au IIIe siècle en Chine. Sa particularité ? Être dédié exclusivement au monde mobile. Une longue séquence de gameplay a fuité sur Internet nous donnant un aperçu. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a rien à envier aux derniers opus classiques de la saga. Nous risquons bien d’avoir le premier blockbuster mobile de la part d’Ubisoft.

Lire – Assassin’s Creed Jade se dévoile dans une vidéo de 20 minutes, un futur carton en vue