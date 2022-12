Les GeForce RTX 50XX seront des monstres de puissance, les Galaxy S23 présentés en février, c’est le récap

Les nouveaux Samsung Galaxy S23 seront présentés le 1er février prochain, les GeForce RTX 50XX promettent d’être révolutionnaires et on connait enfin la cause du Joy-Con drift de la Nintendo Switch, c’est le récap.

C’est l’heure du récap de la journée du 21 décembre 2022. Au menu, des cartes graphiques qui promettent la lune, des téléphones très attendus qui ont une date de présentation et une enquête qui permet de mettre le doigt sur un souci qui énerve les joueurs depuis longtemps. C’est parti !

Les GeForce RTX 50XX seront monstrueuses

Les GeForce RTX 40XX viennent seulement de sortir, mais certains pensent déjà à la suite. Selon la chaîne Youtube RedGamingTech, la série RTX 50XX pourrait révolutionner le monde des cartes graphiques et ce grâce à un nouveau procédé de fabrication chez Nvidia. Alors qu’aujourd’hui le constructeur se « contente » d’un unique GPU gravé en 4 nm, il pourrait opter pour plusieurs puces distinctes gravées en 3 nm dans ses futures produits. De quoi augmenter drastiquement les performances. Nous avons le temps de voir venir, la série 50XX n’étant pas prévue avant un moment.

Le souci du Joy-Con drift enfin identifié

Le Joy-Con drift est un souci qui a énervé beaucoup de possesseurs de Nintendo Switch. Par quoi est-il provoqué ? Ça a longtemps été un mystère, mais aujourd’hui, une association britannique de consommateurs croit avoir mis le doigt sur le problème : les circuits imprimés du Joy-Con connaissent une usure significative au bout de quelques mois seulement. Plus encore, les composants internes sont sujets à la poussière et autres débris, ce qui vient perturber le bon fonctionnement du stick analogique. Pour sa part, Nintendo minimise le problème en indiquant que peu de joueurs sont touchés et que les modèles défectueux sont automatiquement remplacés.

Le Galaxy S23 sera vraisemblablement présenté le 1er février

Samsung ne l’a pas annoncé officiellement, mais un leaker l’affirme : la gamme des Galaxy S23 sera présentée le 1er février lors d’un événement Unpacked. Pour rappel, il s’agit de la gamme phare de chez Samsung.

