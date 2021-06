Un abonné Orange emprunte la ligne fibre de deux abonnés Free, ils n’ont plus Internet depuis 3 mois

Quelle n’a pas été la mauvaise surprise pour ces deux abonnés Free lorsque leur voisin, chez Orange, a utilisé leur ligne pour se raccorder à la fibre. Malheureusement pour eux, leur opérateur ne peut pas créer lui-même une nouvelle ligne. Par conséquent, cela fait trois mois qu’ils sont privés d’Internet.

Si Orange et Free ne partagent pas leur réseau 5G, ils ne partagent certainement pas leur réseau fibre. Cela, ce couple d’Avignonnais l’a appris à ses dépens. Danièle et Gérard Bonnici, tous deux abonnés Free, ont perdu leur connexion Internet il y a de cela plus de trois mois. Dans cette histoire, il n’est nulle question d’une panne. La source du problème remonte jusqu’à leur voisin, installé depuis peu dans leur quartier.

« Tout a commencé il y a plusieurs mois, quand un client Orange a voulu se connecter au câble avant les fêtes de fin d’année », raconte Danièle. « Il n’y avait plus de fibres disponibles et les intervenants ont pris ma fibre pour l’attribuer à ce client ». Rapidement, des tensions apparaissent entre ce le nouvel arrivant, le couple et un autre de leur voisin, qui utilise également cette même ligne. Depuis son installation, tous trois doivent se partager cette dernière, à coup de branchements et débranchements successifs.

Privés d’Internet depuis 3 mois, Free ne peut rien faire pour les aider

« Chacun venait, débranchait et rebranchait l’un et l’autre », continue Danièle. « Cela a duré quelque temps. Mais depuis le 10 mars, je suis sans réseau et mon opérateur ne peut me restituer ma fibre, car il paraît qu’il ne peut créer lui-même une nouvelle ligne ». Malgré les nombreux appels passés par le couple, la situation reste inchangée. Ce qui n’a pas dû améliorer les scores du service client de Free.

Exaspérée, Danièle souligne que « de cet imbroglio insoutenable, la seule qui soit impactée, c’est [elle], la consommatrice qui continue de payer son abonnement ». Un abonnement tout de même fixé à 39,99 €/mois, soit le plus cher du marché, surtout quand il n’est d’aucune utilité. Malgré tout, Danièle se veut philosophe. « Heureusement, il me reste une vieille antenne avec laquelle je peux regarder la télé et mon téléphone portable pour faire du partage de connexion ».

Le calvaire arrive cependant à son terme. Après avoir fait appel à un médiateur, Orange et Free ont finalement décidé de collaborer pour trouver une solution à ce problème épineux. Le couple devrait retrouver sa connexion Internet d’ici quelques jours.

