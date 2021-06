Freebox : Free propose désormais un service clientèle sur WhatsApp

Les abonnés Freebox peuvent désormais contacter le service clientèle de Free sur WhatsApp. L'opérateur de Xavier Niel vient de lancer un SAV sur l'application de messagerie instantanée. WhatsApp s'ajoute ainsi aux nombreux canaux de communication de l'assistance Free. On vous explique comment entrer en contact via la messagerie.

Après plusieurs mois de test, Free a finalement lancé un service d'assistance client sur WhatsApp, rapporte Univers Freebox. Dans un premier temps, ce service clientèle sera uniquement dédié aux abonnés aux offres Freebox. Si vous ne disposez que d'un abonnement Free Mobile, vous ne pourrez donc pas contacter l'assistance par ce biais. On s'attend à ce que le service client par WhatsApp s'ouvre sous peu aux abonnés mobile.

Les échanges avec un service client via un service de messagerie, que ce soit Facebook Messenger ou WhatsApp, offrent plusieurs atouts. Tout d'abord, la messagerie permet d'échanger en temps réel avec un conseillé. Deuxièmement, l'application enregistre tous vos échanges. Un agent Free pourra donc piocher dans vos anciens messages pour déterminer plus aisément la cause de votre problème ou répondre à vos questions avec une plus grande précision.

Comment contacter le service client de Free en passant par WhatsApp ?

Notez qu'il est aussi possible possible d’envoyer des photos, des vidéos ou des captures d'écran pour faciliter l'échange avec le SAV. Si vous êtes un abonné Freebox, il suffit de vous rendre dans l'espace abonné Free. Via cette interface, vous pourrez ouvrir directement une conversion sur l'application WhatsApp. Voici la manipulation complète :

Rendez-vous dans l'espace abonné de Free

Allez sur la section Mon assistance

Cliquez sur l'icône WhatsApp qui se trouve en bas de la page

Pour mémoire, l'assistance clientèle des Freebox est aussi accessible sur d'autres canaux très pratiques, comme Face to Free, Facebook, Twitter ou le traditionnel 3244. En cas de problème avec votre Freebox Pop, Delta, Revolution, One, ou Mini 4K, allez-vous contacter Free en passant par WhatsApp ? On attend votre avis et votre témoignage éventuel dans les commentaires ci-dessous.

Source : Univers Freebox