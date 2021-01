Test d’éligibilité fibre : Free met à jour sa carte de couverture du territoire

Envie de tester si vous êtes éligibles à la fibre ? Free vient de mettre à jour sa carte intéractive de couverture du territoire. L'opérateur vient de franchir le seul des 20 millions de foyers couverts en France. Free couvre désormais plus de 80% des prises raccordables.

Le Directeur Général de Free l'a annoncé la semaine dernière : l'opérateur “a franchi […] le seuil des 20 millions de foyers français couverts” par la fibre optique. Free, qui a été sacré numéro 1 des débits descendants sur la fibre par le dernier baromètre nPerf, édite depuis le mois de mars 2020 une carte de couverture FTTH intéractive. Carte qui est ainsi mise à jour périodiquement. La carte présente les territoires couverts – lorsque l'on zoome, il est possible de connaître très précisément les quartiers voire les parties du cadastre couvertes par la fibre et celles qui ne le sont pas.

Dans le cas où votre logement ne serait pas encore couvert par le fibre Free, la carte indique également les zones couvertes par l'ADSL et dans quelles conditions. Depuis la dernière mise à jour, plus de 2 millions de foyers raccordables à la fibre ont été ajoutés à la carte. Ce qui porte le taux de couverture des 24 millions de prise raccordables par Free à 83%. Le FAI reste encore présent surtout dans les zones dense, en ville. Mais le câblage progresse aussi dans les zones moins denses. Pour cela l'opérateur rejoint de nombreux réseaux d'initiative publique comme récemment dans l'Aisn, la Bretagne ou le Tarn-et-Garonne.

Et mise également sur la mutualisation avec les opérateurs concurrents, notamment Orange et SFR. Comment tester votre éligibilité à la fibre optique ? Pour cela c'est très simple. Cliquez ici pour vous rendre sur la carte intéractive de Free, et vérifiez que la carte est bien en mode fibre et non ADSL, en cliquant sur le bouton correspondant en haut à gauche de la carte. A partir de là vous avez deux options : soit vous pouvez zoomer sur un point de la carte, pour vérifier par exemple la couverture en fonction des zones d'un quartier. Soit vous pouvez entrer directement votre adresse dans le champ prévu à cet effet juste au-dessus de la carte.