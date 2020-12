Bouygues Telecom devient le moins cher des opérateurs en fibre optique et Free le plus cher

Une nouvelle étude d’Ariase affirme qu’un abonnement en fibre optique est en moyenne moins cher chez Bouygues Telecom parmi tous les opérateurs français. À l’inverse, et contrairement aux idées reçues, Free est devenu le plus cher en fibre optique, devant Orange. Le prix moyen d’un abonnement Free en fibre optique a bondi de 9 %, en partie à cause de l’arrêt de la Mini 4K.

Ariase, le comparateur français spécialisé dans les offres télécoms fixes et mobiles a publié l’édition décembre 2020 de son baromètre du prix des forfaits. Une édition qui réserve de fortes surprises, notamment sur le marché des abonnements Internet en fibre optique. Car le moins cher n’est pas celui qui le clame haut et fort. Free est en effet très loin d’être le plus abordable des opérateurs. Il est même le plus cher.

En effet, selon le baromètre d’Ariase, Free est positionné bon dernier dans le classement des opérateurs. Le prix moyen de ses abonnements se monte maintenant à 34,53 euros (montant lissé sur 12 mois). Soit quasiment 40 centimes de plus que le prix moyen d’un abonnement fibre optique chez Orange, pourtant généralement qualifié de fournisseur tricolore le plus onéreux. Le prix moyen de son abonnement est de 34,16 euros.

La faute à l’abandon de l’offre Mini 4K

Le comparateur explique que le prix des forfaits a fortement augmenté cette année chez Free. Notamment depuis l’arrêt de la commercialisation de l’offre Freebox Mini 4K, laquelle était relativement agressive. Elle a été remplacée par la Freebox Pop. En outre, Free a également arrêté son offre Freebox One. Aujourd’hui, son catalogue ne compte plus que trois offres en fibre optique : Freebox Revolution, Freebox Pop et Freebox Delta. Leur prix varie de 40 euros à 50 euros par mois (hors prix promotionnel sur les 12 premiers mois).

L’opérateur le moins cher en fibre optique serait Bouygues Telecom, selon Ariase. Le prix moyen de son abonnement est de 23,99 euros. Après Bouygues Telecom, vous retrouvez Sosh, puis Red by SFR, et enfin SFR. Le prix moyen de leurs abonnements est de 24,99 euros, 25,17 euros et 27,29 euros. Notez enfin que le prix moyen d’un abonnement « entrée de gamme » est de 28,35 euros en France. Un montant qui a très légèrement baissé par rapport à novembre 2020, mais qui reste plus cher qu’en septembre 2020. Encore une fois, à cause de l’abandon de l’offre Mini 4K.

À la décharge de Free, l’offre Freebox Pop est peut-être assez chère face à la concurrence. Mais si vous prenez un abonnement Free Mobile 100 Go, vendu habituellement 19,99 euros, il revient à 9,99 euros pour les abonnés Freebox Pop. Soit une offre quadruple play très complète à 50 euros (à quelques centimes près). Même Bouygues Telecom ne propose pas cela aujourd’hui.