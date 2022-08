Ubisoft + : un lancement imminent sur Xbox Series et One ?

Ubisoft s'apprêterait à lancer Ubisoft+, son service gaming, sur les consoles Xbox Series X/S et One. C'est en tout cas ce que prétend un leaker italien réputé pour ses révélations sur les produits Microsoft et Xbox.

A l'instar d'Electronic Arts avec EA Play Pro, Ubisoft propose son propre service gaming par abonnement. Baptisé Ubisoft+, il permet de profiter d'un catalogue composé d'une centaine de titres Ubisoft et jouer aux dernières productions de l'éditeur dès leur sortie. Une sorte de Xbox Game Pass si vous préférez, centré uniquement sur les jeux de l'entreprise française.

Facturé à 14,99 € par mois, le service est disponible sur PC, sur Amazon Luna et sur Google Stadia. Sur Playstation, les joueurs abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent accéder à une formule inédite appelée Ubisoft+ Classics, qui propose une sélection de jeux populaires comme Assassin's Creed Valhalla, For Honor ou encore les titres South Park.

Notez qu'en revanche, il est pour l'instant impossible de profiter d'Ubisoft+ (et de s'abonner au service) si vous n'êtes pas titulaire d'un compte PS Plus Extra ou Premium. Sur Xbox en revanche, la plateforme n'est pas encore disponible, que ce soit via le Xbox Game Pass ou via une application dédiée sur Xbox Series X/S et One.

Il faut toutefois rappeler qu'Ubisoft a confirmé en janvier 2022 que le service Ubisoft+ serait bel et bien disponible à l'avenir sur le Game Pass. Cependant et depuis cette annonce, la compagnie française n'a pas donné de détails supplémentaires sur ce lancement.

Ubisoft+ bientôt disponible sur Xbox ?

Or, le leaker italien ALumia-Italia, réputé pour ses révélations exactes sur les produits Microsoft et Xbox, vient de poster sur son compte Twitter officiel une photo du logo d'Ubisoft+. De quoi suggérer une annonce imminente de la part d'Ubisoft concernant l'arrivée d'Ubisoft+ sur les consoles de la firme de Redmond ?

Bien qu'il soit de rigueur de prendre cette déclaration avec des pincettes, précisons que l'insider avait vu juste le mois dernier en dévoilant l'arrivée d'Immortal Fenyx Rising dans le catalogue du Game Pass ce 30 août.

Pour rappel, Ubisoft pourrait bientôt être racheté par le géant chinois Tencent. En effet, la compagnie, déjà propriétaire de Riot Games (League of Legends), possède déjà 5% du capital d'Ubisoft. Selon Reuters, Tencent souhaiterait racheter les 15% de l'entreprise détenus par les frères Guillemot. Tencent pourrait offrir jusqu'à 100 euros par action.

Source : Video Games Chronicle