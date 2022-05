PlayStation Plus : les jeux Ubisoft+ arrivent sur l’abonnement de Sony

Ubisoft a annoncé que son service de type Game Pass, Ubisoft+, allait arriver sur PlayStation. En outre, une version de ce service sera disponible dans le cadre des nouveaux abonnements PlayStation Plus Extra et Premium.

Ubisoft a dévoilé que son service d'abonnement, Ubisoft+, allait arriver sur PlayStation, apportant avec lui un nouveau niveau pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium, appelé Ubisoft+ Classic, qui comprendra 27 titres au lancement.

Pour rappel, Ubisoft+ propose plus de 100 jeux, dont les nouveaux jeux du studio dès le jour de leur sortie, des jeux classiques, des éditions premium, des packs de contenus supplémentaires et des récompenses. Ubisoft+ est actuellement disponible sur PC, Stadia, Amazon Luna et Xbox, et sera également bientôt disponible sur PlayStation. Pour rappel, Microsoft avait également annoncé en début d’année l’arrivée de l’abonnement Ubisoft+ dans le Game Pass, il n’est donc pas étonnant de voir Sony rattraper son retard sur son concurrent.

Tous les joueurs PlayStation pourront s’abonner à Ubisoft+

Ubisoft+ sera proposé sur PlayStation en tant que service d'abonnement autonome auquel tout le monde pourra s'abonner sur les consoles, comme c'est le cas sur Stadia, Amazon Luna et PC. Cependant, si vous êtes abonné à PS Plus Extra ou Premium, vous aurez automatiquement accès à un nouveau niveau d'Ubisoft+ appelé Ubisoft+ Classics.

Cette version propose une « sélection soignée de jeux populaires » (27 disponibles au lancement) qui comprendra notamment Assassin's Creed : Valhalla, The Division ou encore For Honor. La liste des jeux complète est disponible à la fin de l’article, et celle-ci devrait accueillir 23 nouveaux titres (pour un total de 50) d’ici la fin de l’année 2022. Ubisoft+ Classics sera disponible dès le lancement de la nouvelle version du PlayStation Plus le 23 juin en Europe. La liste des nouveaux jeux du PlayStation Plus a d’ailleurs été dévoilée hier.

Voici tous les jeux inclus dans l’abonnement Ubisoft+ Classics sur le PS Plus :

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Source : Ubisoft