Xbox Game Pass : Immortal Fenyx Rising et 7 autres jeux débarquent bientôt

Microsoft vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass d'ici la fin août 2022. Comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts, entre monde ouvert sur fond de mythologie grecque, aventure narrative et combats de rue bien énervés.

Après l'arrivée de Gunvolt et d'Expédition Rome sur le Game Pass à la début août 2022, Microsoft vient de dévoiler la liste des nouveaux titres à venir sur son service gaming avant la fin du mois. “Il est toujours agréable de vous annoncer l'arrivée de nouveaux titres dans le Xbox Game Pass : à chaque fois, nous savons que nous allons faire plaisir à quelqu'un”, assure Microsoft sur son blog officiel.

Avant de rentrer dans le détail, rappelons que Microsoft teste actuellement son nouvel abonnement familial du Xbox Game Pass. Cette formule inédite permettra notamment à quatre joueurs de profiter du catalogue de la plateforme via un seul et même compte. En attendant l'arrivée définitive de cette nouvelle offre, voyons voir quels sont les nouveaux jeux à venir sur le Game Pass avant le 30 août 2022.

Liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en août 2022

Voici dans le détail la liste des jeux inédits annoncés par la firme de Redmond :

Coffee Talk (Cloud, console & PC ) – Disponible

Midnight Fight Express (cloud, console & PC) – 23 août

Exapunks (PC) – 25 août

Opus : Echo of Starsong Full Bloom Edition (console & PC) – 25 août

Commandos 3 HD Remaster (cloud, console & PC) – 30 août

Immortality (cloud, PC, Xbox Series X/S) – 30 août

Immortal Fenyx Rising (cloud, console & PC) – 30 août

Tinikyn (console & PC- – 30 août

Parmi cette nouvelle fournée, on vous recommande chaudement d'essayer Midnight Fight Express. Ce jeu de baston, réalisé par un seul développeur, se veut être un hommage aux films d'action Hong-kongais des années 80. Ici, vous allez devoir lutter contre la pègre de votre ville à l'aide de vos poings et de tout ce qui vous entoure. Le titre se démarque du lot par des animations de qualité, le tout porté par une bande-son électro brutale.

Les nostalgies de RTS à l'ancienne pourront se jeter sur Commandos 3 HD Remaster, une refonte du célèbre jeu de stratégie sorti dans les année 90. Vous pourrez profiter de textures et de modèles 3D retravaillés ainsi que de commandes et d'une interface améliorées. Enfin, les amateurs de monde ouvert à la sauce Ubisoft pourront tenter l'aventure d'Immortal Fenyx Rising. Malgré ses ressemblances évidentes avec un certain Zelda Breath of The Wild, le titre arrive à sortir du lot grâce à des mécaniques de gameplay efficaces et bien huilées.