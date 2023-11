Uber : vous pourrez bientôt engager un chauffeur pour faire vos corvées

D'après nos confrères du site Bloomberg, Uber teste actuellement aux Etats-Unis et au Canada un nouveau service baptisé Uber Tasks. L'idée ? Permettre aux clients d'employer les chauffeurs pour réaliser certaines corvées, comme assembler des meubles, faire la lessive, le ménage ou encore tondre la pelouse.

Vous connaissez peut-être TaskRabbit ? Si non, ce site permet tout simplement de mettre en relation des utilisateurs avec d'autres personnes (surnommés les Taskeurs) pour réaliser certaines tâches du quotidien, moyennant finance évidemment. Ainsi, vous pouvez par exemple payer quelqu'un pour faire vos courses, passer l'aspirateur chez vous ou encore construire un meuble IKEA.

D'après des informations de nos confrères du site Bloomberg, Uber va tester prochainement un service similaire aux Etats-Unis et au Canada. Baptisé Uber Tasks, ce service permettra donc aux utilisateurs de faire appel aux chauffeurs Uber et aux coursiers Uber Eats pour réaliser certaines corvées domestiques, comme assembler des meubles, faire la lessive ou encore tondre la pelouse. La société a confirmé le lancement de ce test dans un communiqué publié ce lundi 13 novembre 2023.

Les chauffeurs Uber pourront faire des corvées pour gagner plus

Plus précisément, ce nouveau service sera lancé dans les semaines à venir à Fort Myers, en Floride, et à Edmonton, en Alberta, la sixième plus grande subdivision du Canada. D'autres tâches seront également possibles comme le déneigement, de l'aide durant un déménagement, la mise en place de décorations de fêtes, ou encore l'entretien du jardin.

“Ce projet pilot est le moyen le plus récent permettant aux chauffeurs et aux coursiers de mettre leurs compétences à profit et de gagner de l'argent selon leur propre horaire. Nous réfléchissons toujours toujours à la manière d'offrir aux gens davantage de moyens de gagner de l'argent avec Uber”, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Il est précisé par la compagnie que les chauffeurs et coursiers pourront parcourir les différentes tâches proposées et consulter la rémunération estimée avant de s'engager.

Comme le rappellent nos confrères de Bloomberg, cette annonce confirme un rapport paru en septembre 2023. En effet, des lignes de code qui faisaient référence à un service de tâches ménagères ont été repérées dans la dernière version de l'application Uber. Si Uber a enregistré de manière consécutive deux trimestres globalement rentables, les ventes de la compagnie n'ont augmenté que de 11% par rapport à 2022. De fait, pas étonnant de voir l'entreprise chercher à diversifier ses activités pour générer des revenus supplémentaires.

Source : Bloomberg