Twitter : Elon Musk envisage de rentre la plateforme complètement payante, quelle surprise

Le réseau social Twitter semble tous les jours s'enfoncer un peu plus dans la crise. Elon Musk envisagerait de rendre le service totalement payant. Une telle décision pourrait être totalement contreproductive, mais la question demeure. Comment générer plus d'argent avec Twitter ?

Selon des sources proches du dossier, Elon Musk aurait commencé à discuter avec des associés de la possibilité de rendre Twitter, le réseau social qu’il a racheté pour 44 milliards $, totalement payant. Voilà qui risque de provoquer une polémique, une de plus, auprès de millions d’utilisateurs qui pour beaucoup en sont à se demander s’ils ne devraient pas migrer sur des plateformes concurrentes.

La rumeur court selon laquelle Elon Musk proposerait aux utilisateurs non-payants de consulter seulement un nombre limité de tweets chaque mois. Pour avoir un accès illimité, il faudrait débourser une somme dont le montant reste encore à définir. Les contours du plan du milliardaire restent encore à définir, sachant que la priorité des priorités reste pour lui de faire payer pour la vérification. Se pourrait-il que le Twitter payant et la vérification soit proposés en un seul et même abonnement ? On le sait bien maintenant, avec le sieur Musk, il faut s’attendre à tout.

Elon Musk veut imposer une limite de tweets mensuelle à ceux qui ne sont pas abonnés

Tout milliardaire qu’il est, Elon Musk s’est un peu mis dans la panade en rachetant Twitter pour une somme que nombre d’observateurs estiment très exagérée. Annuler la transaction l'aurait mené à un procès long et coûteux, ce qui n’est pas un problème pour l’homme le plus riche du monde. Son issue ,en revanche, aurait été plus qu’incertaine, ce qui explique que le magnat sud-africain a finalement racheté la compagnie juste avant le délai imparti. Quoi qu’il en soit, il se doit de gagner des sous avec Twitter, ce qui implique de monétiser tout ou partie de ses fonctionnalités.

À lire – Le rachat de Twitter fait exploser les compteurs de Mastodon, déjà plus de 650 000 utilisateurs

En rachetant Twitter, Elon Musk a emprunté aux banques en leur vendant les dettes du réseau social. Au total, la compagnie devra rembourser un milliard de dollars d’intérêt annuel. Ajoutons à cela que, selon Me Musk lui-même, Twitter perd 4 millions $ chaque jour. Rappelons que toujours plus d’utilisateurs fuient la plateforme en raison du comportement toujours plus erratique de son dirigeant. Selon MIT Technology Review, près de 1,3 million d'utilisateurs auraient désactivé leur compte la semaine dernière. Parmi ces derniers se trouvent également de nombreuses grandes compagnies telles que Audi ou encore Pfizer, des annonceurs importants en termes de revenus pour Twitter.