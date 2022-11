Twitter : Elon Musk vous fera finalement payer 8 dollars par mois pour la certification

Le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, a détaillé le nouvel abonnement qui vous permettra d’obtenir la certification sur le réseau social. Il faudra pour cela débourser au moins 8 dollars par mois.

Il y a quelques jours, un rapport de The Verge annonçant l’arrivée d’un nouvel abonnement payant chez Twitter avait créé la polémique. En effet, Elon Musk aurait déclaré vouloir faire payer les internautes pour la certification, c’est-à-dire le petit badge bleu à côté de votre nom sur le réseau social.

À l’origine, le milliardaire prévoyait de placer ce nouvel abonnement à 20 dollars par mois, mais beaucoup d’internautes étaient montés au créneau en disant que c’était trop cher. Il n’a donc pas fallu longtemps à Elon Musk pour changer d’avis concernant la tarification de son abonnement. D’ailleurs, des hackeurs s’en sont déjà donné à cœur joie pour pirater le compte des utilisateurs en tirant parti de ces annonces.

Elon Musk baisse finalement le prix de l’abonnement Twitter

Hier, en réponse à un tweet du célèbre auteur Stephen King, qui annonçait son mécontentement au sujet la certification payante, Elon Musk avait annoncé que le prix de la certification serait finalement abaissé à « seulement » 8 dollars par mois. Dans une nouvelle série de tweets, le milliardaire a détaillé comment allait fonctionner ce nouvel abonnement.

Celui-ci sera une nouvelle formule dans le cadre de Twitter Blue, l’abonnement lancé à la fin de l’année dernière aux États-Unis. Pour rappel, ce dernier est proposé à 5 dollars, et offre aux abonnés des fonctionnalités telles que la possibilité de modifier les tweets. En déboursant 8 dollars pour le nouvel abonnement, les internautes pourront non seulement être certifiés, mais auront également accès à d’autres fonctionnalités.

En effet, leurs profils apparaitront en premier dans les réponses et les recherches, ce qui selon Musk, permettra d’endiguer les faux comptes. De plus, ils auront la possibilité de publier de longues vidéos et des messages audios. Enfin, le nombre de publicités sera réduit de moitié sur la plateforme. De leur côté, les personnes influentes auront droit à une seconde balise en dessous de leur nom, comme les politiciens actuellement. Elon Musk promet aussi « une source de revenus pour récompenser les créateurs de contenu », sans donner plus de précisions.