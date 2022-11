Instagram va vérifier l’âge des mineurs en France avec un selfie vidéo

Après une phase de test aux Etats-Unis, et un déploiement en Inde et au Brésil, la vérification de l'âge des utilisateurs via un selfie vidéo débarque sur Instagram en France et en Europe. Via cet outil, les traits du visage de l'utilisateur seront analysés pour estimer son âge. Le réseau social fera ensuite en sorte de proposer des contenus adaptés aux jeunes utilisateurs.

Depuis plusieurs mois, Instagram fait en sorte de multiplier les outils pour protéger les plus jeunes utilisateurs, surtout depuis la publication de plusieurs études attestant des effets néfastes de l'application sur la santé mentale des mineurs.

En août 2022, Instagram a lancé un filtre automatique qui empêchent les mineurs de voir certains contenus sensibles, relatifs notamment aux armes à feu ou à la drogue par exemple. Depuis septembre 2022, les nudes envoyés par message privé sont désormais bloqués par l'application.

Et en juin 2022, le réseau social avait annoncé l'intégration future d'un tout nouveau système pour vérifier l'âge des internautes sur sa plateforme. Pour ce faire, Instagram compte utiliser un selfie vidéo pour analyser les traits du visage de l'utilisateur et estimer son âge. Pour l'occasion, l'application s'est alliée à Yoti, une entreprise spécialisée dans la vérification de l'âge en ligne. Il s'agit du principal fournisseur de solutions de vérification d'âge du marché, notamment sur les réseaux sociaux, les jeux et le commerce électronique.

Instagram va utiliser des selfies vidéos pour vérifier l'âge des utilisateurs français

Or, après une phase de test de ce système aux Etats-Unis, et un déploiement progressif au Brésil et en Inde, Instagram a confirmé ce mardi 8 novembre 2022 son arrivée en France et en Europe. “Garantir un espace bienveillant et sûr pour l'ensemble des membres de sa communauté est une priorité absolue pour Instagram. La plateforme redouble constamment d'efforts pour offrir la meilleure expérience possible et cela, notamment pour les plus jeunes”, a assuré Instagram dans son communiqué officiel.

Instagram précise que tous les selfies vidéo effectués dans le cadre de ce processus seront immédiatement supprimés après analyse. Par ailleurs, l'appli affirme que cette technologie ne permet pas de reconnaître votre identité, mais uniquement d'émettre une estimation de votre âge. Notez qu'il reste possible d'importer une pièce d'identité (ou un autre document officiel comme un passeport ou un permis de conduire) pour vérifier votre âge. Ici encore, ces documents sont effacés des serveurs d'Instagram au bout de 30 jours. Enfin, notez qu'Instagram a décidé de supprimer la vérification de l'âge via la confirmation par une connaissance. Il s'agissait de l'une des méthodes en phase de test, avec le selfie vidéo.