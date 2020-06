Twitch suspend le compte de Donald Trump suite à des propos racistes

Twitch a suspendu temporairement le compte de Donald Trump. Lors d’un meeting retransmis sur sa chaîne, le président américain a en effet tenu des propos considérés comme racistes par la plateforme de streaming. Le réseau social Reddit a rapidement emboîté le pas à la filiale d’Amazon en excluant le subreddit des partisans du président républicain après le partage de contenus haineux.

Ce 29 juin 2020, Twitch a décidé de bannir temporairement Donald Trump de sa plateforme. Ouvert en fin 2019, le compte Twitch du dirigeant américain hébergeait essentiellement des vidéos de la campagne électoral. Lors d’un récent meeting, retransmis en direct sur la plateforme, le locataire de la Maison Blanche a accusé les immigrants mexicains de transporter de la drogue aux Etats-Unis. Comme il l’a déjà fait en 2015, Donald Trump a aussi sous-entendu que les mexicains sont des violeurs.

« Comme tout le monde, les politiciens sur Twitch doivent respecter nos conditions de service et les règles de notre communauté. Nous ne faisons pas d’exception pour les contenus politiques ou d’actualité, et nous prendrons des mesures à l’égard des contenus qui nous sont signalés et qui enfreignent nos règles » fait valoir Twitch dans un communiqué de presse. Lors de l’ouverture du compte, Twitch avait déjà mis en garde Donald Trump avec un communiqué similaire.

Sur le même sujet : TikTok – des fans de K-Pop ont vidé un meeting de Trump de ses militants

Reddit s’attaque aux partisans de Donald Trump

Tandis que Twitch suspendait le compte de Donald Trump, Reddit a finalement décidé de bannir un subreddit utilisé par les partisans du républicain. Ces derniers utilisaient le forum pour partager des images humoristiques à connotation raciste. « Nous avons banni (le groupe) r/The_Donald, parce que (…) cette communauté a hébergé et soutenu des contenus qui enfreignent la première règle, de façon répétée, et nous a contrariés, ainsi que d’autres communautés » explique Reddit dans un communiqué.

Pour rappel, c’est Twitter qui a initié la fin de l’omerta concernant les propos haineux, ou ouvertement racistes, de Donald Trump. En mai, le réseau social a censuré, ou signalé, plusieurs tweets incitant à la haine. Sous la pression des annonceurs, de nombreuses plateformes, dont Snapchat, ont décidé de ne plus mettre en avant les publications de Donald Trump. De son côté, Facebook a longtemps refusé de censurer les posts de Trump malgré les protestations de ses employés. Récemment, le réseau social de Mark Zuckerberg a néanmoins supprimé plusieurs publications de Trump affichant un symbole Nazi.