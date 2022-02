Twitch débarque officiellement sur la Xbox Series X, lancez un live à tout moment

Après avoir disparu de la Xbox One, Twitch signe son grand retour sur Xbox Series X. Il est désormais possible de lancer un live directement depuis l’interface de la console, et ce, même pendant un jeu. L’application laissera au joueur le loisir de régler sa caméra et son micro avant diffusion.

Voilà des mois que Microsoft teste la possibilité de lancer un live Twitch depuis sa Xbox Series X. Aujourd’hui, la fonctionnalité est enfin disponible pour tous les joueurs. C’est un léger retour en arrière pour la firme de Redmond, qui avait supprimé l’application de la Xbox One en 2017. Aujourd’hui, l’ancienne console a elle aussi droit à la mise à jour de taille.

Et pas de n’importe quelle manière. D’après Microsoft, Twitch n’a « jamais été aussi bon ». Il faut reconnaître qu’un véritable travail de fond a été réalisé par les équipes de l’éditeur pour faciliter la vie des streamers débutants comme professionnels. Premier constat : l’application Twitch ne doit plus être nécessairement installée. Elle est directement intégrée à l’interface de la console.

Lancez un live Twitch directement depuis votre Xbox Series X

De ce fait, il ne suffit que de quelques clics pour lancer un live. Après avoir ouvert l’onglet Capturer et Partager, il faut cliquer sur Diffusion en direct. Le compte Twitch de l’utilisateur sera alors connecté automatiquement en scannant le QR Code qui s’affiche à l’écran. Dès lors, il n’y a plus qu’à lancer le live. Bien entendu, il est possible de régler quelques paramètres avant d’afficher sa partie.

Notamment, le joueur peut donner un nom à son stream, ainsi que configurer son micro et sa webcam. En outre, il est également possible de régler le son du jeu ainsi que celui du chat. Microsoft pense également à ceux qui aiment jouer à plusieurs jeux durant un live. Lorsqu’une partie est quittée le temps de lancer un autre jeu, un écran d’attente s’affichera automatiquement durant le live.

C’est donc un ajout considérable pour la Xbox Series X, qui affiche un certain retard face à ses concurrents. La Nintendo Switch, pour ne citer qu’elle, a intégré l’application Twitch en novembre 2021.

Source : Xbox