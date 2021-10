Xbox : il sera bientôt possible de lancer un live Twitch depuis la console

Les membres du programme Insider Xbox peuvent désormais lancer un live Twitch depuis leur console. Il suffit pour cela d’utiliser la fonctionnalité de capture habituelle et de sélectionner la plateforme de streaming. On ne sait pas encore quand le grand public pourra en profiter.

Twitch s’est creusé une place durable dans le monde du jeu vidéo et est devenu un acteur qu’il n’est plus possible d’ignorer pour les constructeurs et développeurs. Et si la plupart des streamers se trouvent sur PC, il y a fort à parier qu’il y a également un marché à exploiter sur console. Microsoft l’a bien compris et a décidé de prendre les devants.

Après la dernière grosse mise à jour de la Xbox Series X, c’est au tour de toute la famille de se doter d’une nouvelle fonctionnalité. Microsoft teste en effet la possibilité de lancer un live Twitch directement depuis sa console. Pour le moment, seuls les membres du programme Insiders peuvent en profiter. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans la section « Capturer et partager ».

Twitch sera bientôt disponible dans son intégralité sur les Xbox

Une fois dans ce menu, il faut ensuite sélectionner « Streaming live » et se connecter à son compte Twitch. Il sera nécessaire d’avoir son smartphone à portée de main pour cette opération, afin d’authentifier la connexion. Le bouton « Lancer un live » apparaître alors. Microsoft précise que « Cette fonctionnalité ne fait que diffuser le jeu en continu, de sorte que les téléspectateurs verront un écran de pause si l’utilisateur navigue vers l’accueil ou une autre application ».

En plus de cette jolie nouveauté viennent s’ajouter les premiers tests bêta pour le Xbox Cloud Gaming, permettant ainsi aux joueurs de profiter de titres qui ne sont pas sortis sur leur console. La firme de Redmond continue ainsi sa stratégie de rendre ses plateformes plus universelles. Le développement éclair de la ludothèque du Game Pass en est le témoin premier. À ce rythme, nul doute que les joueurs seront de plus en plus attirés par la Xbox.

Source : Microsoft