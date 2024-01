CES 2024 : LG présente la toute première TV OLED transparente et sans fil

À l’occasion du CES 2024, LG a présenté un nouveau produit étonnant : un téléviseur entièrement transparent, qui fonctionne en plus sans fil. Cette dernière est équipée d’un écran OLED et propose une définition 4K qui va rapidement bluffer vos invités pour peu que vous la transformiez en objet décoratif. La TV devrait être commercialisée dès 2024.

Il sera bientôt nécessaire de décorer le mur qui se trouve derrière votre téléviseur si vous ne souhaitez laisser un grand espace vide sur votre mur. LG avait déjà annoncé la couleur en août dernier, en dévoilant travailler sur des téléviseurs entièrement transparents. C’est finalement, sans surprise, au CES que le constructeur a révélé son premier modèle, le sobrement intitulé LG OLED T. Rassurez-vous, celui-ci n’est transparent que lorsqu’il n’y a rien à l’écran.

Car lorsqu’il est allumé, le téléviseur offre une expérience bluffante, à en croire les quelques témoignages qui nous sont parvenus de Las Vegas. Il suffirait d’y afficher une vidéo d’un aquarium pour croire qu’il y a véritablement des poissons qui nagent au milieu de votre salon. Et ce n’est pas son seul point fort. Pour tous les angoissés du cable management et du moindre fil électrique qui dépasse, la LG OLED T a trouvé la solution : elle est entièrement sans fil.

Sur le même sujet — Voiture électrique : cet écran signé LG va hypnotiser vos passagers sans déconcentrer votre conduite

Faites disparaître votre TV au profit d’un cadre transparent

Les signaux vidéo et audio sont émis à partir de la Zero Connect Box de LG, qui a fait son apparition sur le marché l’année dernière aux côtés de la M3 OLED. Celle-ci permet d’enregistrer toutes ses chaînes de TV, services de streaming et autres applications et sources externes pour les envoyer directement sur la TV sans brancher le moindre câble. Le tout est alors envoyé sur la OLED T en définition 4 K.

Le téléviseur est propulsé par un processeur IA Alpha 11, qui offre des performances 4 fois supérieures à celles de son processeur, selon LG (70 % sur la partie graphique et 30 % sur la partie calcul). Il intègre également des haut-parleurs, ainsi qu’un écran de contraste et un rétroéclairage qu’il est possible d’activer et désactiver à volonté dans les cas où l’écran transparent est, justement, un peu trop transparent.

La LG OLED T devrait être disponible à l’achat dès 2024, bien que son prix reste encore inconnu. Le constructeur sera bientôt rejoint sur ce segment par Samsung, qui prépare son propre modèle Micro OLED.

Source : LG