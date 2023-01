La TV Philips 55OLED707 55″ (4K, Ambilight, Android TV, HDMI 2.1) est à son meilleur prix

Envie de vous procurer un très bon téléviseur équipé, entre autres, du système Android TV et d'un port HDMI 2.1 ? Profitez de ce bon plan Amazon où le géant du commerce en ligne propose la TV Philips 55OLED707 de 55 pouces sous la barre des 1000 euros.

À quelques heures du dernier week-end du mois de janvier 2023, Amazon a décidé de baisser le prix d'un très bon téléviseur de la marque Philips. Alors qu'elle était aux alentours des 1140 euros, la TV Philips 55OLED707 de 55 pouces est actuellement vendue à exactement 995 euros ; soit une réduction de 145 euros par rapport au dernier prix constaté sur le site e-commerce. Pour information, le modèle en question est moins cher que la version en 48 pouces et le téléviseur vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Du côté de ses caractéristiques techniques, le téléviseur compatible avec les fonctions Ambilight dispose d'une diagonale de 139 cm avec une résolution d'affichage de 3840 x 2160 pixels et embarque les technologies 4K, OLED, Dolby Vision/Atmos, HDR10+ et HLG. Avec la technologie Smart TV, le système Android TV et le Wifi intégrés, il sera possible de retrouver directement sur l'écran les applications de streaming les plus connues comme Netflix, Youtube, Disney+ ou encore Prime Video.

À propos de la connectique, on retrouve notamment quatre ports HDMI (dont un port HDMI 2.1), trois ports USB, le Bluetooth, une prise casque, un port Ethernet-LAN RJ-45 et une sortie audio numérique (optique). Enfin, le système audio de l'appareil est composé de quatre haut-parleurs de 10 watts chacun.