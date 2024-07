Cette TV LED 4K UHD Philips 55″ passe sous la barre des 350 €

Si vous avez besoin d'un téléviseur de 55 pouces pas trop cher, alors cette offre qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Sur le site Rakuten, depuis le vendeur Carrefour, la TV LED 4K UHD Philips 55PUS7009 passe à moins de 350 euros grâce à l'application d'un code promotionnel valable uniquement aujourd'hui.

À une semaine de la fin des soldes d'été 2024, on vous suggère de profiter d'une belle offre sur l'achat d'un téléviseur Philips de 55 pouces compatible avec la technologie Smart TV.

En ce mercredi 17 juillet uniquement, la TV LED 4K UHD Philips 55PUS7009 est disponible sur le site Rakuten au prix de 349,99 euros au lieu de 379,99 euros par l'intermédiaire du vendeur officiel Carrefour. La remise de 30 euros est obtenue grâce au coupon RAKUTEN30 qui doit être saisi manuellement pendant l'étape de la commande.

À propos de ses principales caractéristiques, la Philips 55PUS7009 possède un écran ayant une diagonale de 139 cm, un taux de rafraichissement à 60 Hz et une définition 4K UHD à 3840 x 2160 pixels afin d'avoir des images nettes et colorées. Fonctionnant avec le système d'exploitation Titan OS, ce dernier permet d'accéder à un large choix d’applications comme Netflix, Disney+, Amazon Prime et Youtube, et ce grâce au Wifi intégré. On retrouve aussi deux haut-parleurs, les assistants Google Assistant et Alexa, deux ports USB et surtout trois ports HDMI (dont un HDMI 2.1).