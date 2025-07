L’iPhone 17 Air va miser sur cette fonction pour cacher sa batterie ridiculement petite

Un nouveau modèle baptisé iPhone 17 Air pourrait bouleverser les habitudes chez Apple. Tout miser sur la finesse aurait des conséquences surprenantes. Le constructeur compterait sur une nouveauté logicielle pour faire passer la pilule.

Les nouveaux iPhone pourraient marquer un tournant dans la stratégie d’Apple. Pour la première fois, tous les iPhone 17, y compris les versions standard, devraient être équipés de la puce A19. Ce changement vise à harmoniser les performances entre les différentes déclinaisons, tout en introduisant de nouvelles différences ailleurs : design, autonomie et fonctionnalités spécifiques. Un modèle inédit serait d’ailleurs en préparation, avec un objectif clair : proposer un iPhone ultra-fin et plus léger que tout ce que la marque a sorti jusqu’à présent. Mais cette finesse record imposerait des compromis techniques importants.

D’après les informations du leaker Digital Chat Station, relayées sur Weibo, ce modèle s’appellerait iPhone 17 Air. Il serait doté d’un châssis de seulement 5,5 mm d’épaisseur, l’un des plus fins jamais conçus par la marque. En contrepartie, sa batterie serait limitée à 2 800 mAh, bien en dessous des capacités des iPhone 16, qui vont de 3 561 à 4 685 mAh selon les modèles. Cette réduction drastique d’espace interne rend difficile l’intégration d’une cellule plus imposante. Apple miserait alors sur le logiciel pour faire tenir le smartphone toute la journée.

L’iPhone 17 Air compenserait sa batterie réduite avec le mode Adaptive Power d’iOS 26

Avec iOS 26, Apple prévoirait justement d’utiliser une nouvelle fonction pour compenser la batterie réduite de l’iPhone 17 Air : un mode d’économie d’énergie intelligent, baptisé Adaptive Power Mode. Cette dernière ajusterait automatiquement les performances et l’utilisation des ressources du système en fonction des besoins. Selon les premiers chiffres internes, ce mode permettrait à 60 à 70 % des utilisateurs de tenir une journée complète sans recharge.

Apple envisagerait aussi de relancer un accessoire disparu depuis l’iPhone 11 : la coque-batterie. Elle permettrait d’augmenter l’autonomie tout en protégeant l’appareil. L’iPhone 17 Air serait lancé en septembre 2025, en même temps que les modèles standard et Pro. Positionné entre les deux gammes en termes de prix, il viserait un public attiré par la finesse extrême, même au prix de quelques compromis sur l’endurance. Ce modèle pourrait ainsi inaugurer une nouvelle approche chez le fabricant, où le design prend clairement le dessus sur l’autonomie brute.