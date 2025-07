Ce projet dément prévoit d’installer des humains sur la Lune avant 2045

Face aux ambitions américaines et chinoises, un nouveau pays dévoile un plan audacieux pour s’implanter durablement sur la Lune dans les vingt prochaines années.

La course à la Lune s’intensifie. Depuis quelques années, les grandes puissances spatiales multiplient les annonces autour de projets d’exploration lunaire. L’objectif n’est plus seulement d’envoyer des sondes ou des orbiteurs, mais bien d’installer une présence permanente sur notre satellite. La NASA prévoit ainsi de construire une base habitée d’ici 2040, dans le cadre de son programme Artemis, qui vise aussi des missions martiennes à plus long terme. De leur côté, la Chine et la Russie préparent également une base lunaire commune. Dans ce contexte tendu, plusieurs autres pays cherchent à se positionner.

C’est dans cette dynamique que la Corée du Sud entre en jeu avec un projet ambitieux. D’après le Korea Times, le gouvernement sud-coréen a présenté le 17 juillet une feuille de route visant à établir une base lunaire d’ici 2045. Ce plan a été dévoilé par la nouvelle Agence spatiale coréenne (KASA), lors d’une audition publique à la Fondation nationale de la recherche, à Daejeon. Le document officiel définit cinq grandes missions : l’exploration de l’orbite terrestre basse, la recherche en microgravité, l’exploration lunaire, la science solaire et les technologies spatiales. La création d’une base durable sur la Lune est considérée comme l’aboutissement stratégique de ce programme.

La Corée du Sud prévoit un atterrisseur lunaire en 2040 pour préparer une base habitée

La KASA prévoit de développer un nouvel atterrisseur d’ici 2040, plus performant que les modèles actuels, pour déposer des équipements sur la surface lunaire. L’agence travaille aussi sur des rovers autonomes, testés dans une ancienne mine de charbon pour simuler les futures conditions lunaires. L’un des objectifs est d’exploiter les ressources locales comme la glace d’eau, utile à la production de carburant ou à la survie sur place. Le projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à rendre le pays autonome dans ses technologies spatiales.

Ce plan s’appuie sur une expérience déjà acquise. En 2022, la Corée du Sud a lancé avec succès Danuri, son premier orbiteur lunaire, qui continue à analyser la surface de la Lune. Un alunisseur robotisé est prévu pour 2032. Pendant ce temps, les États-Unis avancent aussi : la capsule Orion de la mission Artemis 2 a été officiellement remise à la NASA le 1er mai 2025. Ce vaisseau transportera quatre astronautes autour de la Lune en 2026, première étape vers un retour humain durable sur notre satellite naturel.