Google supprime cette fonction très utile de Maps sur Android, bug ou disparition prévue ?

Il manque quelque chose dans la dernière version de Google Maps sur Android. L'application s'affranchit d'une fonctionnalité souvent utilisée, sans aucune explication. On espère qu'il s'agit d'un simple bug, mais rien n'est moins sûr.

Ouvrir Maps sur votre smartphone est sans doute votre premier réflexe quand il s'agit de trouver votre chemin ou un restaurant à proximité de votre position. L'application de Google est depuis des années un indispensable du quotidien de beaucoup de personnes. Si certaines mises à jour de Maps peuvent être vues comme une forme de régression, la plupart sont des ajouts ou des modifications d'interface bien pensés.

Celle qui nous intéresse ici semble malheureusement appartenir à la première catégorie. Souvenez-vous : fin avril dernier, Google retirait le mode conduite avec Google Assistant, qui facilitait l'utilisation de diverses applications lors de la navigation. Une suppression assumée pour laisser la place à l'IA Gemini. Cette fois-ci, c'est la possibilité de gérer facilement la lecture de musiques qui est passé sous le couperet impitoyable de Google, à travers deux options précises que vous utilisiez sûrement régulièrement sans même le savoir.

Cette option largement utilisée a disparu de la dernière version de Maps sur Android

Nous sommes sur la version 25.28 de l'application Google Maps et les lignes “Afficher les commandes de lecture multimédia” et “Application multimédia par défaut” ne sont plus là. Elles se trouvaient jusque là dans Paramètres > Navigation, entre “Détection du mot clé Ok Google” et “Options des alertes“.

Pour rappel, cela permettait d'afficher au bas de l'écran la musique en cours de lecture, avec les contrôles et un bouton pour voir des suggestions de morceaux, entre autres. En l'absence de déclaration de Google, impossible de dire s'il s'agit d'un bug ou d'une volonté de la firme, d'autant qu'on les trouve encore dans la version iOS de Maps.

Après le retrait du mode conduite avec Google Assistant, les deux hypothèses sont possibles. Il reste également une troisième option envisageable : la firme de Mountain View préparerait le terrain pour remplacer cette fonctionnalité par quelque chose d'autre, probablement liée à l'intégration de Gemini dans toutes les applications Google. Nous en saurons plus dans les jours ou semaines à venir.