La Fibre aurait des effets dangereux sur la santé mentale des adolescents, cette étude tire la sonnette d’alarme

Alors que la connexion par fibre optique est en passe de devenir la norme en Europe et dans le monde, une étude montre qu'elle est liée à des troubles psychiques graves chez les adolescents.

Dans un futur plus ou moins proche, la connexion Internet par fibre optique sera la seule à laquelle il sera possible de souscrire. C'est le souhait du gouvernement français depuis des années, ainsi que celui de nos voisins européens. Rapide, stable, adaptée aux usages modernes comme le streaming en haute qualité, impossible de prendre la Fibre en défaut et son adoption par le plus grand nombre peut facilement être vue comme une bonne chose.

Mais c'est oublier que toute technologie peut entraîner des effets non désirés, dont certains dangereux puisqu'ils concernent la santé mentale des utilisateurs. Une étude d'envergure menée en Espagne entre 2007 et 2019 montre les relations inquiétantes entre la connexion par fibre et l'émergence de problèmes d'ordre psychique. La population étudiée est particulièrement fragile : les adolescents. Plusieurs points alarmants ressortent des résultats.

La connexion par fibre optique aurait un impact négatif sévère sur la santé mentale des ados

D'une manière générale, les chercheurs concluent que plus la connexion Internet est rapide et fluide, plus les troubles du comportements augmentent. Précision importante : les adolescents ne sont quasiment pas concernés. Ce sont surtout les filles entre 15 et 19 ans qui sont impactées. Les scientifiques expliquent qu'elles sont plus sensibles aux interactions et comparaisons sociales, rendues très faciles par les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok.

Grâce à la Fibre, et par extension son Wi-Fi rapide, les jeunes filles passent beaucoup plus de temps sur leur smartphone, s'isolant du reste de leur famille. Résultats : des relations détériorées avec les parents, une hausse de l'anxiété, des gestes auto-agressifs et même des suicides dans les zones les plus connectées.

En guide de conclusion, les auteurs rappellent l'importance d'accompagner les jeunes dans l'utilisation d'Internet, à défaut de pouvoir compter sur un cadre législatif adapté. Que ce soit au sein même de la cellule familiale ou par l'intermédiaire d'une aide professionnelle extérieure, la communication est fondamentale. L'étude peut être consultée dans son intégralité via ce lien.