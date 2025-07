Il n’est plus possible d’acheter des films et séries depuis ces plateformes de Microsoft

Le Microsoft Store va se concentrer sur les applications et les jeux. Le magasin abandonne la vente et la location de films et séries TV.

Les films, séries TV et autres émissions et programmes pour le petit écran, c'est fini pour Microsoft. L'entreprise a annoncé qu'elle arrêtait de vendre ce type de contenus sur plusieurs de ses plateformes : le site web Microsoft.com, l'application Microsoft Store sur PC Windows et le Microsoft Store sur les consoles Xbox.

Il n'est donc plus possible d'acheter ou de louer ces contenus audiovisuels au sein de l'écosystème de Microsoft. Pour les films et séries que vous avez déjà achetés depuis ces services, l'application Films et TV permet toujours de lancer leur lecture depuis un PC ou une Xbox. Les téléchargements demeurent disponibles, avec la même qualité d'image qu'auparavant.

Microsoft abandonne les films et séries TV

Microsoft n'offre pas d'option de remboursement des contenus achetés, puisque ceux-ci sont toujours accessibles. Mais les utilisateurs qui avaient jusqu'ici recours à cette fonctionnalité devront jongler entre leur ancienne plateforme et le nouveau service qui va remplacer celui de Microsoft pour disposer de l'ensemble de leur catalogue, puisqu'il n'existe pas de solution pour exporter ses contenus.

On peut imaginer que la firme estime que la vente et la location de ces programmes ne rapporte pas assez pour y allouer des ressources. Depuis l'avènement des plateformes de streaming vidéo de type Netflix, ces services ont pris du plomb dans l'aile. Comme le rappelle PCGamer, Google et Apple avaient déjà largement remanié leur offre cinéma et TV fin 2023. Le magasin traditionnel Google Play Films et TV avait disparu au profit de Google TV et YouTube, alors que l'iTunes Store était privé de ces contenus, Apple TV prenant la relève. Sauf que dans le cas de Microsoft, il ne semble pas y avoir d'alternative au sein de l'écosystème comme chez ses concurrents.

Puisqu'on en parle, sachez qu'une grande mise à jour du Microsoft Store est en préparation. Celle-ci va apporter des recommandations personnalisées par IA et va mieux intégrer le magasin d'applications et de jeux à Windows, et notamment à la fonction de recherche.