Ce socle recharge une batterie de vélo électrique… simplement en posant la béquille dessus

Une nouvelle technologie sans fil promet de simplifier la recharge des vélos électriques. Elle ne nécessite ni câble, ni branchement manuel. Un simple geste suffirait pour relancer la batterie, même en pleine ville.

La recharge sans fil se développe partout, du smartphone jusqu’à la voiture électrique. L’iPhone 16 Plus propose par exemple un système de charge magnétique via son socle MagSafe, et Tesla a récemment dévoilé une technologie similaire pour ses futurs taxis autonomes. Dans les deux cas, l’idée est la même : supprimer le geste de branchement pour gagner en confort, en rapidité, et en automatisation. Ce principe arrive désormais dans un domaine inattendu : le vélo à assistance électrique.

La start-up néerlandaise Tiler s’était déjà faite remarquer avec un premier prototype de recharge sans fil pour vélos, le Tiler Uno. Ce système reposait sur une béquille modifiée, capable de se connecter à une plaque posée au sol.

Après plusieurs installations pilotes, l’entreprise dévoile aujourd’hui une version allégée et plus abordable : le Tiler Compact. Le concept reste simple : garer son vélo, déplier la béquille, et laisser l’énergie circuler sans aucun câble à brancher. La recharge démarre dès que la béquille touche le socle.

Le Tiler Compact permet de recharger un vélo électrique sans câble, via la béquille

Le socle, d’une puissance de 150 W, peut être placé sur le sol ou intégré directement dans l’environnement urbain. Il se branche à une prise classique, et permet de recharger une batterie de 500 Wh en environ 3h30. Chaque vélo doit être équipé de la béquille spécifique fournie par Tiler, reliée au circuit de charge. Jusqu’à 24 plaques peuvent être alimentées depuis une seule prise murale, ce qui rend le système particulièrement adapté aux flottes en libre-service, aux hôtels ou aux collectivités locales.

La société propose également des variantes pour d’autres types de véhicules électriques légers : vélos cargos, trottinettes ou scooters. L’objectif est de généraliser la recharge sans contact à toute la mobilité urbaine. Le Tiler Compact est proposé à 250 € hors taxes, avec des livraisons prévues à partir de mi-2026. Ce dispositif vise à alléger le quotidien des cyclistes réguliers, en supprimant le besoin d’emporter un chargeur ou de chercher une prise disponible en chemin.