Cette théorie vertigineuse explique comment se forment les trous noirs

Un astrophysicien renommé publie une théorie expliquant la formation des trous noirs. Il faudrait remonter à la création de notre univers pour comprendre comment ils sont apparus pour la première fois.

Les trous noirs, il y en a partout dans l'espace. Ne serait-ce qu'au centre de l'immense majorité des galaxies qui abritent ce que l'on appelle des trous noirs supermassifs. Un qualificatif loin d'être usurpé puisque leur masse peut atteindre jusqu'à 40 milliards de fois celle de notre Soleil. Et ça, ce n'est que pour ceux que nous avons pu observé. Si l'on adhère à la théorie selon laquelle notre univers tout entier se trouverait lui-même dans un trou noir, imaginer la masse de ce dernier donne le tournis.

Sans aller jusque là, cela fait de nombreuses années que les scientifiques débattent à propos d'une question fondamentale : comment se forment les trous noirs ? L'astrophysicien Jonathan Tan de l'Université de Virginie aux État-Unis avance sa théorie, le modèle Pop III.1. Il se base sur les étoiles primordiales, celles qui sont arrivées avant les galaxies et les planètes et que les chercheurs nomment Population III.

Voici comment se sont formés les trous noirs selon cette nouvelle théorie

Le modèle Pop III.1 explique que ces astres ont vu le jour dans un environnement dépourvu de carbone, d'oxygène et de métaux lourds. Sans eux, ils n'ont pas pu réguler leur température et ont grossi jusqu'à atteindre une masse des centaines de fois supérieure à celle du Soleil. En contrepartie, ils n'ont pas vécu longtemps. D'après Jonathan Tan, l'effondrement des étoiles primordiales a donné naissance aux premiers trous noirs.

Lire aussi – Des scientifiques créent un trou noir miniature sur Terre à partir d’hélium

C'est à partir d'eux que leurs grands frères supermassifs se seraient formés ensuite. La théorie apporte un regard neuf sur ce phénomène qui fascine depuis tant d'années, mais rappelons qu'il en existe d'autres qui, jusqu'à preuve du contraire, sont tout aussi valables. Par exemple celle avançant l'idée d'un effondrement de nuages de gaz géants n'étant pas devenus des étoiles. Il faudra compter sur la découverte des trous noirs les plus anciens pour espérer un jour percer leurs secrets.

Source : IOP Science