La trottinette Xiaomi Electric Scooter 5 avec une autonomie de 60 km devient moins chère

Vous cherchez une trottinette Xiaomi à un prix accessible ? Optez pour la Electric Scooter 5 qui devient moins chère grâce à une double promotion. Attention, ce bon plan est valable seulement aujourd'hui.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce mercredi 4 juin 2025 uniquement, la Xiaomi Electric Scooter 5 bénéficie d'une double réduction sur le site Rakuten. Depuis le vendeur français Darty, la trottinette électrique proposée dans un coloris noir est à 375,99 euros au lieu de 405,99 euros. La réduction de 30 euros se fait grâce au coupon SPORT30 qui est à saisir manuellement, lors de l'étape de la commande.

Pour information, l'achat de la Electric Scooter 5 de Xiaomi donne droit à un cashback de 39,10 euros (minimum) qui est réservé aux membres du ClubR Rakuten. Si on prend en compte ce bonus tarifaire, la trottinette Xiaomi Electric Scooter 5 revient alors à 336,89 euros. Pour information, le cashback de Rakuten peut varier en fonction du statut du client du site marchand. Ce cashback pourra être utilisé lors d'une prochaine commande passée sur le site e-commerce.

Les caractéristiques principales de la trottinette Xiaomi Electric Scooter 5

Lancée en même temps que les modèles Electric Scooter 5 Pro et 5 Max, la Xiaomi Electric Scooter 5 a l'avantage de bénéficier d'une belle autonomie de 60 km à l'issue d'une charge complète de 9 heures. La trottinette pliable dispose d'un écran LED qui affiche diverses informations comme la vitesse, l'autonomie, le kilométrage et les modes d'utilisation.

L'engin électrique du constructeur chinoise possède aussi une puissance maximale de 700 W, une vitesse maximale de 25 km/h, une inclinaison maximale de près de 18 % et une certification IPX5. Concernant les équipements, la trottinette est dotée de deux pneus de 25 cm chacun, de clignotants intégrés, d'amortisseurs à double ressort à l'avant, de deux feux avant et arrière automatiques, et d'un frein à tambour et E-ABS. Enfin, la Xiaomi Electric Scooter 5 affiche des dimensions de 1142 x 1275 mm et un poids à vide de 20,1 kg.