La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 5 Pro est à prix réduit chez Darty

Pour le dernier week-end du mois d'avril 2025, Darty effectue une offre promotionnelle intéressante sur une trottinette électrique Xiaomi. Vous pouvez en effet profiter d'une réduction globale de 70 euros sur l'achat du modèle Pro de la Xiaomi Electric Scooter 5.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'univers de la mobilité urbaine est à l'honneur sur le site Darty. Jusqu'à ce dimanche 27 avril 2025, le marchand français propose 10 euros offerts tous les 100 euros d’achat sur l’ensemble du rayon concerné par l'opération commerciale. Parmi les produits éligibles à l'offre, on peut trouver une trottinette électrique de la marque Xiaomi.

Affichée en temps normal à 509,99 euros, la Xiaomi Electric Scooter 5 Pro est à 479,99 euros grâce à une remise immédiate de 30 euros de la part du site e-commerce français. En plus de la réduction, une carte cadeau d'une valeur de 40 euros est offerte si le code MOBILITE10 est saisi pendant l'étape de la commande. En prenant en compte ce bonus tarifaire, la trottinette revient alors à 439,99 euros.. Pour information, il existe une offre similaire sur le site Rakuten, depuis le vendeur officiel Darty, où un cashback de 42,84 euros peut être obtenu (au moment où les lignes de cet article sont rédigées).

La Xiaomi Electric Scooter 5 Pro et ses points forts

Lancée en même temps que les Electric Scooter 5 et 5 Max, la Xiaomi Electric Scooter 5 Pro est une trottinette qui affiche une autonomie de 60 km après avoir été chargée complètement durant 9 heures. D'une puissance maximale de 1000 W, l'engin électrique pliable dispose d'un écran LED (affichant diverses informations), d'une vitesse maximale de 25 km/h, d'une inclinaison maximale de presque 22 % et d'une certification IPX5.

À propos des équipements, on peut trouver deux pneus de 25 cm, des clignotants intégrés, des amortisseurs à double ressort à l'avant et unique à l'arrière, un système antipatinage, des feux avant et arrière automatiques, et une frein à tambour et E-ABS. Enfin, la version Pro de la Xiaomi Electric Scooter 5 affiche un poids à vide de 22,4 kg et mesure 1192 x 178 x 1271 mm.