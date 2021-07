Android App Bundles : tout ce qu’il faut savoir sur l’AAB qui remplace l’APK sur le Play Store

Google pousse l'adoption d'Android App Bundles par les développeurs sur le Play Store. Plus efficace que l'APK, l'AAB promet des applications plus rapides, moins volumineuses et plus simples à mettre à jour. Mais comment ça marche, et que cela signifie-t-il pour l'avenir d'Android ?

L'annonce a fait l'effet d'une bombe au début de l'été 2021 : Google ne veut plus du format APK sur le Play Store et ambitionne de le remplacer par le format AAB (Android App Bundles). Mais pourquoi cette décision ? Quelles sont les différences entre l'APK et l'AAB ? Quels avantages l'AAB a-t-il sur l'APK ? Que cela va-t-il changer pour le futur d'Android ? Autant de questions auxquelles nous nous efforçons de répondre dans ce papier.

Un APK, c'est quoi ?

APK signifie Android Package Kit. Il s'agit du format de fichiers historique utilisé sur le système d'exploitation Android. Un APK regroupe de manière compressée tous les fichiers nécessaires au bon fonctionnement et à l'installation d'une application. Toutes les apps du Play Store sont au format APK et il est possible de télécharger n'importe quel fichier APK en dehors du magasin d'applications officiel pour installer une application sur son terminal Android.

Quand l'AAB devient-il obligatoire sur le Play Store ?

Dès août 2021, toute nouvelle application soumise sur le Play Store devra l'être sous le format AAB. La mesure ne concerne donc pour le moment que les nouveaux services. À terme, on peut imaginer que Google va contraindre les développeurs à basculer de l'APK vers l'AAB lorsqu'une mise à jour sera déployée pour homogénéiser l'expérience sur son magasin d'applications.

L'APK va-t-il disparaître ?

Le passage au format AAB sur le Play Store est loin d'être synonyme de la fin de l'APK. D'abord, parce que l'AAB est en fait un moyen de délivrer plus efficacement des APK sur les terminaux de l'utilisateur. Si l'éditeur ne met plus en ligne un APK sur le Play Store au profit de l'AAB, au bout du compte, c'est toujours l'APK contenu dans l'AAB qui est en charge de l'exécution d'une application sur un appareil.

De plus, comme indiqué plus tôt, les applications déjà existantes peuvent continuer à utiliser l'APK plutôt que l'AAB sur le Play Store. La plupart des éditeurs des applications les plus populaires vont toutefois volontairement faire la bascule et exploiter l'AAB pour tous les avantages qu'il procure.

Pourquoi Google remplace l'APK par l'AAB ?

Tout d'abord, précisons que les AAB ne sont pas nouvelles. Ce format existait déjà, mais cohabitait avec l'APK. Si l'on en parle beaucoup plus depuis qu'il est devenu le format recommandé sur le Play Store et obligatoire pour les nouvelles apps, la technologie est connue et certains éditeurs ont même déjà adopté cette norme avant les récentes directives de Google. Nous verrons en détail un peu plus loin en quoi l'AAB est un format plus efficace que l'APK pour le Play Store, tant en termes de sécurité que de performances.

Mais attardons-nous un moment sur un sujet que Google n'a pas encore évoqué. L'AAB va permettre à la firme de Mountain View de mieux contrôler son écosystème applicatif et de placer encore un peu plus son Play Store au centre de l'expérience Android au détriment des magasins d'applications tiers. Ceux-ci proposent les APK des applications, et si les éditeurs décident de ne publier leurs apps qu'en format AAB, ils vont ainsi perdre la richesse de leur catalogue. Notons que Google a mis à disposition un outil à destination des développeurs permettant de convertir un AAB en APK, mais rien ne garantit que ceux-ci jouent le jeu et mettent à disposition des APK une fois qu'ils seront passés au AAB, exclusif au Play Store. L'AAB n'est pas pris en charge par l'installateur de paquets d'Android et il n'est donc pas possible (nativement en tout cas) d'installer une application via son AAB sans passer par le magasin d'applications officiel.

Indirectement, Google pourrait aussi mettre des bâtons dans les roues de Microsoft. Windows 11 supportera nativement les applications Android, qu'il sera possible de télécharger et d'installer sur sa machine depuis le Microsoft Store, qui se basera lui-même sur l'Amazon Appstore, qui comme les autres magasins d'app alternatifs, a besoin des fichiers APK.

Android App Bundle, c'est quoi ?

L'Android App Bundle est un format de publication destiné à Google Play qui regroupe tout le code et les ressources compilés d'une application. Ce code et ces ressources sont ensuite traités de manière dynamique de sorte à générer et délivrer un APK personnalisé et optimisé pour chaque appareil. Par conséquent, les développeurs n'ont plus besoin de créer, signer et gérer plusieurs APK pour optimiser la prise en charge de différents appareils. Toutes les informations sont réunies au même endroit, puis celles-ci sont distribuées intelligemment aux utilisateurs selon les besoins. Les utilisateurs obtiennent donc une version plus légère de l'application, car optimisée spécialement pour son appareil.

L'objectif est d'améliorer l'expérience d'installation des applications tout en réduisant le taux de désinstallation (chaque app prenant moins de place). Le tout sans ajouter une charge de travail aux développeurs, qui devraient rapidement prendre leurs marques avec ce système et qui n'ont pas besoin de modifier le code de leur app pour passer au AAB, en tout cas si celle-ci a été développée dans le respect des recommandations de Google.

Quelles sont les différences entre AAB et APK ?

Quand vous téléchargez un APK depuis le Play Store, vous récupérez l'ensemble des fichiers de l'application, même ceux dont vous n'avez pas besoin. Avec AAB, l'ensemble des fichiers est mis à disposition sur le Play Store, mais seuls les éléments utiles sont installés sur le terminal. Un appareil se voit seulement distribué les fichiers pour sa définition d'écran, pour son architecture et pour la langue par défaut par exemple. Avec AAB, téléchargements et installations d'app deviennent donc plus rapides, la bande passante est moins sollicitée et les applications sont moins lourdes et occupent moins d'espace de stockage.

Google donne des exemples d'applications populaires qui se sont allégées grâce à Android App Bundle. Dropbox est 33% plus léger, Duolingo 42%, Airbnb 22%, Twitter 13%, Netflix 57%, Tinder 28% et LinkedIn 36%.

Le temps de téléchargement d'une application n'est pas seulement réduit grâce à la réduction de la taille de l'APK généré par l'AAB, mais aussi grâce à des fonctionnalités annexes. Notamment, un système de modules complémentaires qui peuvent être chargés à la demande permet d'ajouter des fonctionnalités et contenus qui ne sont pas indispensables plus tard, après l'installation initiale, soit pendant l'utilisation de l'app soit lorsque l'utilisateur souhaite accéder à la fonctionnalité ou au contenu en question. Ainsi, les fonctionnalités volumineuses non requises à l'installation, les fonctionnalités destinées à des audiences spécifiques et les fonctionnalités rarement utilisées peuvent prendre place dans un module de fonctionnalités dynamiques.

Pour les développeurs, Android App Bundle est aussi un moyen de déployer les mises à jour de manière bien plus efficace, parfois sans avoir à forcer l'utilisateur de passer par le Play Store pour mettre à niveau son app. Les modules passant tout de même la vérification de sécurité Google Play Protect, cela ne cause pas plus de problèmes liés à la sûreté et à la fiabilité des apps et des updates.

Jusqu'à présent, nous avions les Instant apps, une preview qui permet de lancer un service sans même l'installer pour l'explorer et le tester. Mais les applis compatibles sont encore assez rares, demandant un effort des développeurs. Avec AAB, il est possible de lancer une application qui n'a pas encore été téléchargée à 100%, car ses éléments essentiels sont bien disponibles. Un système que l'on connait bien avec les jeux PC ou console et qui débarque sur Android. Pratique quand la connexion est lente ou pour les jeux lourds.

Pour conclure, Android App Bundle promet des applications plus petites, plus performantes, plus rapides et plus faciles à mettre à jour.

Play Asset Delivery, Play Feature Delivery, c'est quoi ?

Deux notions vont de pair avec AAB : Play Asset Delivery et Play Feature Delivery, qui font d'Android App Bundle ce qu'il est et participe grandement aux avantages de celui-ci sur un simple APK. Play Asset Delivery et Play Feature Delivery remplacent les fichiers d'extension OBB (Opaque binary blob), qui ne sont pas pris en charge par AAB.

Play Feature Delivery fait référence au système de modules dynamiques décrit plus tôt. Il permet de personnaliser quels modules de fonctionnalités sont livrés à quel appareil et à quel moment, avec des modes de livraison au moment de l'installation, conditionnelle et à la demande. Selon, Google 10% des applications parmi les plus populaires ont déjà recours à Play Feature Delivery.

Play Asset Delivery réduit le temps de téléchargement et d'installation des jeux en priorisant le traitement des éléments essentiels. Les données supplémentaires comme les textures et les sons ne sont traitées que plus tard. De plus, l'outil de compression ne délivre à l'appareil que les assets qui sont compatibles avec l'appareil de l'utilisateur, qui n'est ainsi pas encombré d'éléments qu'il ne peut pas exploiter. Les serveurs de l'éditeur sont moins mis à contribution, et l'expérience utilisateur devient plus fluide.